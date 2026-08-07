România, țara UE cu cea mai redusă alocare bugetară pe locuitor pentru cercetare și dezvoltare, în 2025

Alocările bugetare guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare (GBARD) la nivelul Uniunii Europene s-au situat anul trecut la 288,9 euro pe locuitor, o creștere de 57,7% față de 2015 (183,2 euro pe persoană), arată datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Cele mai semnificative sume au fost înregistrate, în 2025, în Luxemburg (917,2 euro pe locuitor), Danemarca (627,1 euro) și Germania (553,5 euro). La polul pus, țările membre UE cu cea mai scăzută alocare bugetară pentru cercetare și dezvoltare (R&D) au fost România (18,8 euro pe locuitor), Ungaria (57,4 euro) și Malta (73,7 euro).

Comparativ cu 2015, România (minus 9,6%) a fost singurul stat membru UE unde s-a înregistrat un declin al alocării bugetare guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare în euro pe locuitor, în scădere de la 20,8 euro în 2015 la 18,8 euro în 2025.

Celelalte țări membre UE au raportat creșteri, variind de la 14,7% în Suedia (de la 363,4 euro pe locuitor în 2015 la 416,7 euro în 2025) și 495,5% în Bulgaria (de la 15,5 euro la 92,3 euro).

În 2025, alocările bugetare guvernamentale totale pentru R&D la nivelul UE s-au situat 130,2 miliarde de euro, echivalentul a 0,69% din PIB. Este o creștere de 2,4% față de 2024 (127,14 miliarde de euro) și de 60,5% comparativ cu 2015 (81,138 miliarde de euro).

În ceea ce privește distribuția pe obiective socio-economice, 37,3% din sumele alocate au fost direcționate către dezvoltarea generală a cunoașterii, finanțate de fondurile generale de la bugetul de stat pentru universități (GUF), utilizate de instituțiile de învățământ superior public pentru susținerea activităților lor. În plus, 18,4% din sume au fost orientate către dezvoltarea generală a cunoașterii din alte surse decât GUF, 9,5% către producție industrială și tehnologie, 6,7% către sănătate, și 5,8% către apărare.