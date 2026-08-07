Comisia Europeană a aprobat preluarea eMAG de către Naspers

Comisia Europeană a aprobat vineri, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Dante International S.A. (‘eMAG’) din România de către Naspers Limited din Africa de Sud, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Tranzacția se referă în principal la sectorul comerțului cu amănuntul, a indicat Executivul comunitar.

Comisia a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, având în vedere că societățile nu sunt active pe aceleași piețe sau pe piețe legate vertical și impactul limitat asupra structurii pieței. Tranzacția notificată a fost examinată în cadrul procedurii simplificate de examinare a concentrărilor economice.

eMAG a fost înființată în 2001, activează în sectorul de comerț online și este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria.