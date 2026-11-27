Fostul premier Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, a criticat inițiativa actualei puteri de a reforma administrativ-teritorial România, spunând că aceasta este doar ‘o perdea de fum’.

El a declarat, joi seară, la Botoșani, că reforma administrativă este propusă într-o ‘formulă haotică’ și aceasta nu va conduce nici la reducerea cheltuielilor, nici la servicii mai bune, nici la dezvoltare.

‘Gândiți-vă că, dacă unești două comune sărace, nu va rezulta o comună bogată. Cred că suntem conștienți pe tema asta. Dacă mai vii să acorzi și niște facilități pe cinci ani de zile, se pune întrebarea cine va acoperi diferența. Asta înseamnă că se vor da tot de la bugetul de stat, care împrumută bani cu niște dobânzi foarte mari și vom crea o problemă în raporturile cu cetățenii respectivi după vor dispărea facilități. Prin urmare, o astfel de propunere nu face nici să reducă cheltuielile, nici să avem servicii mai bune, nici să creeze dezvoltare și, pentru că este făcută într-o formulă haotică, așa cum a apărut acum, în care una se declară la minister, alta se declară la partid, altceva se declară la guvern, nu putem decât să interpretăm că o astfel de ofertă este una de tip perdea de fum care să acopere problemele serioase de care ar trebui să se lupte guvern în această perioadă’, a afirmat Bolojan.