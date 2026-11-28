Construcția bugetului pentru anul 2027 va avea la bază protejarea stabilității fiscale, susținerea investițiilor, reducerea risipei din administrație și corelarea cheltuielilor publice cu resursele disponibile, a declarat, vineri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la prezentarea execuției bugetare la zece luni.

‘Construcția bugetului pe 2027 va porni de la câteva principii simple și sănătoase. În primul rând, protejăm stabilitatea fiscală și evităm împovărarea suplimentară a economiei. Un buget cumpătat, fără derapaje în cheltuirea banului public, reprezintă un pas esențial în efortul de temperare a inflației și de scădere a costurilor de finanțare în economie, în beneficiul direct al companiei și al cetățenilor’, a afirmat Alexandru Nazare.

În ceea ce privește investițiile, ministrul a subliniat importanța fondurilor europene și a finalizării proiectelor deja începute.

‘În al doilea rând, protejăm investițiile și accelerăm absorbția fondurilor europene. Avem cele 19 miliarde de euro, despre care spuneam anterior, disponibile în fondurile de coeziune pentru perioada 2027-2029. Mai avem finanțarea SAFE. Prioritizarea zero este să finalizăm șantierele deja deschise și să reorientăm resursele către investiții productive cu efect real de multiplicare în economie’, a precizat șeful de la Finanțe.

O altă prioritate vizează reducerea cheltuielilor statului și îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare.

‘În al treilea rând, facem ordine în cheltuielile statului și îmbunătățim colectarea. Nu putem cere eforturi doar de la economie. Statul trebuie să dea primul exemplu prin eliminarea risipei din administrație, restructurarea companiilor publice cu pierderi și o colectare mai eficientă, susținută, bineînțeles, de modernizarea ANAF, astfel încât toată lumea să-și plătească obligațiile’, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul a arătat că orice decizie privind cheltuielile publice trebuie să țină cont de resursele financiare disponibile.

‘În al patrulea rând, corelăm orice decizie publică cu resursele reale ale țării. Orice cheltuială permanentă nouă trebuie să aibă o sursă permanentă de finanțare. Doar așa putem susține o creștere sănătoasă a veniturilor populației și servicii publice de calitate în sănătate și educație’, a susținut ministrul.

Acesta a subliniat că România are nevoie de consecvență și de respectarea angajamentelor asumate.

‘România în acest moment nu are nevoie nici de alarmism, nici de promisiuni fără acoperire. Are nevoie de consecvență, de angajamente respectate și de un parteneriat trainic între stat, mediul de afaceri și cetățeni’, a declarat șeful de la Finanțe.

În încheiere, Nazare a afirmat că obiectivul pentru anul viitor este transformarea stabilității economice în dezvoltare și creșterea bunăstării populației.

‘Am demonstrat într-un an și jumătate că putem evita criza și că putem recâștiga încrederea partenerilor În 2027 misiunea noastră este să transformăm această stabilitate în dezvoltare reală, resimțită în bunăstarea fiecărui român’, a mai spus Alexandru Nazare.