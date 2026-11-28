Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că există discuții la nivelul Uniunii Europene cu privire la faptul că statele membre ar urma să verse în bugetul UE o parte dintre taxele pe care deja le-au instituit.

‘Cadrul mare este că există o diferență între cât vor să plătească țările net contributoare și cât ne dorim cu toții să fie bugetul. Deci, este o diferență și, atunci, soluția a fost așa-numitele noi resurse care sunt, în linii mari, niște taxe europene. Unele dintre ele există deja și, atunci, țările ar urma ca o parte din taxele pe care deja le instituie să le verse în bugetul Uniunii. Unele dintre ele sunt noi. Acum, taxa asta de deșeuri, că am văzut dezbaterea din spațiul public, ea este o taxă care există. Adică e deja instituită în România și e una din acele taxe pentru care se propune ca România, în loc să dea bani din bugetul ei pentru bugetul Uniunii, să verse o parte din banii pe care îi colectează către bugetul Uniunii’, a explicat șeful statului, într-o conferință de presă, la Bruxelles, întrebat dacă s-a discutat în reuniunea Consiliului European despre noi taxe impuse statelor membre pentru a mări veniturile bugetului european și dacă românii vor plăti mai mult în urma instituirii acestor noi taxe.

Nicușor Dan a adăugat că vânzătorii de produse electrocasnice, prin rețeaua pe care o au și în colaborare cu statul, ar trebui să recicleze mare parte din produsele pe care le vând. ‘Trebuie să stimuleze când vând un frigider, să dea o reducere dacă clientul vine cu un frigider vechi’, a precizat președintele.

‘Deci, ar trebui să existe o întreagă rețea de reciclare a acestor produse. În practică, această rețea în multe cazuri nu există și atunci statul român taxează vânzătorul de produse electrocasnice și asta este o taxă pe care statul o ia de la vânzător. Pe de altă parte, evident că vânzătorul pune asta în prețul cu care vinde produsul către client. Deci, e ceva ce există. Nu e fericit că nu reușim să reciclăm, dar prețul deja este, adică adaosul de preț, în prețul pe care românii îl plătesc, nu înseamnă o scumpire a acestor produse’, a transmis șeful statului.

Potrivit președintelui, același lucru se întâmplă și cu acciza la tutun, pe care statul român o colectează deja, o parte din aceasta să se ducă către bugetul Uniunii Europene.

‘Pe taxa digitală, aici mărturisesc că nu cunosc întregul context. A fost un acord în urmă cu șase ani, OCDE… În orice caz, am constatat că, în linii mari, țările europene doresc instituirea acestei taxe, care să fie o taxă pe companii de tehnologie și care să suplinească în această diferență între ce bani avem și ce bani ne propunem să avem, să suplinească o cerere nouă către state de a contribui din bugetul lor național’, a afirmat șeful statului.