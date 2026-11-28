Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Piatra-Neamț, că reorganizarea administrativ-teritorială a României ar trebui să vizeze trei condiții, și anume reducerea costurilor, servicii mai bune și dezvoltarea zonelor vizare de reorganizare.

Acesta a menționat că ar trebui să existe două abordări diferite în ceea ce privește zonele care se dezvoltă în jurul municipiilor reședință de județ sau a orașelor mari, și zonele rurale slab dezvoltate.

‘Aceste zone trebuie tratate diferit. Și atunci de ce facem, de ce am face reorganizare? Din trei motive: măcar unul să fie funcțional, să avem costuri mai reduse cu administrația, pentru că avem o altă realitate în România față de Uniunea Europeană. Transferurile de la bugetul de stat către autoritățile locale sunt în proporție de 80% din cheltuielile lor, în timp ce în Uniunea Europeană avem transferuri de aproximativ 50%’, a declarat Ilie Bolojan.

Al doilea motiv, în opinia președintelui PNL, este îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni.

‘Să avem servicii și pentru aceste zone, mai bune dacă este posibil. Gândiți-vă că avem comune unde nu mai poți să faci o clasă independentă, copiii sunt în clase comasate și toate datele arată că acest lucru ne duce în situația în care notele la examenul de capacitate la copiii din aceste clase sunt în medie cu 25% mai mici decât notele din clasele individuale, din urban. Abandonul școlar în aceste zone este mult mai mare decât în zona de urban. Prin urmare, a oferi niște servicii în aceste zone devine o prioritate’, a subliniat fostul premier.

Al treilea motiv pentru reorganizarea administrativ-teritorială ar fi de transformare a zonelor vizate în zone de dezvoltare ale României.

‘În momentul în care hotărăști să faci o comasare a două comune sărace, credem că va fi o comună bogată? Pentru că tot acele probleme vor fi acolo. Și atunci lucrurile trebuie gândite într-o manieră în care să urmărim aceste obiective: să menținem un nivel de cheltuieli rezonabil, dar dacă se vine cu această facilitate de reducere pe cinci ani de zile cu 50% a impozitelor pe proprietate, se pune problema cine va acoperi diferența. Tot din bugetul de stat. Deci economia care s-ar realiza la câteva posturi care ar dispărea ar fi compensată în totalitate de aceste sume și atunci care este câștigul? (…) Tocmai de aceea acesta e un proiect serios, care nu poate să fie promovat într-o anumită abordare la Ministerul Dezvoltării, într-o altă abordare la sediul de partid, al PSD, și într-o altă abordare la guvern’, a mai spus liderul PNL.

Ilie Bolojan vizitează în această săptămână județele din Moldova, unde are întâlniri cu activul PNL.