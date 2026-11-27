Fermierii cerealiști din România și Bulgaria lansează o platformă transfrontalieră ”Danube Grain Belt” (Centura Cerealieră a Dunării), pentru a-și coordona pozițiile privind politicile agricole europene, competitivitatea sectorului și dezvoltarea infrastructurii de transport și depozitare a cerealelor.

Inițiativa a fost lansată joi, la Sofia, de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) și Asociația Națională a Producătorilor de Cereale din Bulgaria (NGPA), în cadrul evenimentului anual al NGPA.

”Fermierii români și bulgari lucrează în aceeași zonă agro-climatică. Se confruntă cu aceiași dăunători, aceleași secete și valuri de căldură, aceleași restricții privind instrumentele de protecție a plantelor și aceleași presiuni de piață din regiunea Mării Negre. Task Force-ul va transforma aceste provocări comune în analize comune, poziții comune și acțiuni comune”, se arată într-un comunicat transmis joi de cele două organizații.

Task Force-ul se va concentra pe trei direcții principale de lucru: cooperare regională și transfrontalieră și reprezentare europeană; studii și poziții publice; studii tehnice și cercetări comune cu impact pentru comunitatea agricolă.

Primul domeniu de cooperare va viza politicile agricole și comerciale ale Uniunii Europene, inclusiv viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) după 2027 și efectele acesteia asupra veniturilor fermierilor și competitivității producției agricole.

De asemenea, cele două organizații vor analiza strategiile de piață și efectele contextului socio-politic și geopolitic din regiunea Mării Negre, logistica agricolă și Dunărea ca coridor strategic de transport (porturi, navigație, depozitare, infrastructură) și vor susține coordonarea pozițiilor fermierilor în cadrul organizațiilor europene CEPM, Farm Europe și Copa-Cogeca.

Platforma va aborda și teme de interes pentru producția agricolă, precum accesul la produse de protecție a plantelor și la soluții pentru combaterea dăunătorilor regionali, utilizarea terenurilor agricole și protejarea terenului agricol productiv și definirea conceptului de ”fermier activ” în viitoarea legislație europeană.

O altă componentă a parteneriatului este reprezentată de cercetarea și inovarea agricolă. Cele două organizații intenționează să deruleze experimentări comune în câmp, să dezvolte rețele de monitorizare a dăunătorilor și și combatere integrată (IPM), precum și să faciliteze accesul fermierilor la tehnologii noi, inclusiv la noile tehnici genomice.

Potrivit sursei citate, sunt avute în vedere și proiecte comune cu finanțare europeană, prin programele Horizon Europe, Interreg România-Bulgaria și Grupurile Operaționale EIP-AGRI.

”Dunărea desparte țările noastre pe hartă, dar nu și în câmp. Fermierii noștri se confruntă în fiecare sezon cu aceleași provocări. Prin Task Force-ul Danube Grain Belt, le transformăm într-o voce comună, la București, la Sofia și la Bruxelles”, a declarat președintele FAPPR, Teofil Dascălu, în comunicatul citat.

La rândul său, președintele NGPA, Ilia Prodanov, a arătat că producătorii de cereale din cele două țări au interese comune în domeniul cercetării, politicilor agricole și piețelor, iar colaborarea le poate consolida competitivitatea. ”Producătorii de cereale din Bulgaria și România au mult mai multe lucruri în comun decât cele care îi despart. Lucrând împreună în cercetare, politici și piețe, putem apăra competitivitatea agriculturii din regiunea noastră și ne putem asigura că Europa aude vocea fermierilor din bazinul Dunării”, a spus el.

În lunile următoare, cele două organizații vor stabili vor stabili structura de lucru a Task Force-ului și vor conveni asupra unui prim program comun de lucru pentru 2027. Task Force-ul va fi deschis institutelor de cercetare, universităților și altor parteneri care îi împărtășesc obiectivele.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România este o federație profesională națională care reunește fermieri, cooperative și procesatori agroalimentari angajați într-o agricultură modernă, competitivă și sustenabilă. FAPPR este membru al CEPM, Farm Europe și al principalelor Grupuri de Dialog Civil de la Bruxelles.

Asociația Națională a Producătorilor de Cereale este organizația națională care reprezintă producătorii de cereale din Bulgaria.