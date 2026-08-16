Rompetrol Rafinare a afișat o cifră de afaceri în creștere cu 25%, după prima jumătate a anului

Rompetrol Rafinare a înregistrat, în prima jumătate a acestui an, o cifră de afaceri brută consolidată de 3,5 miliarde de dolari, în creștere cu 25% față de perioada similară din 2025, rezultate susținute de condițiile de piață, inclusiv de nivelul cotațiilor internaționale la materii prime, produse petroliere și componenți bio, dar și de o creștere a consumului de carburanți, a anunțat vineri compania, printr-un comunicat.

În același timp, EBITDA (rezultat operațional înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) a consemnat o creștere cu 65%, în timp ce rezultatul net consolidat a urcat la 40,4 milioane de dolari.

‘Performanțele financiare au fost influențate și de factori independenți de activitatea companiei, precum plafonarea temporară a marjei comerciale aplicată în perioada aprilie – iunie 2026, cu un impact direct asupra segmentelor de rafinare și distribuție’, se precizează în comunicat.

Pe segmentul de rafinare, care cuprinde rezultatele rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, compania a înregistrat o cifră de afaceri brută de 3 miliarde de dolari, în creștere cu 28%, și un profit operațional (EBITDA) de 90 milioane de dolari, în urcare cu 47%.

În semestrul I, Petromidia a procesat aproape 2,6 milioane de tone de materii prime, în scădere cu 7% față de S1 2025, fluxurile de țiței fiind asigurate cu sprijinul KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan. ‘Continuitatea aprovizionării a fost menținută cu eforturi considerabile, fiind demonstrate reziliența lanțului operațional și capacitatea de adaptare a companiei și a Grupului din care face parte’, susține sursa citată.

Producția de benzină a fost, în primul semestru, de peste 700.000 de tone, în scădere cu 15%, iar producția de motorină și combustibili pentru aviație a atins aproape 1,4 milioane de tone, cu un ușor declin față de S1 2025. Nivelurile de producție au fost influențate în principal de sistarea proceselor operaționale pe perioada reviziei programate. Compania a majorat ponderea de produse direcționate pe piața domestică – de la 56% din total în S1 2025, la 69% în S1 2026.

Gradul de utilizare a capacității de rafinare din Petromidia a fost de 98,11%.

În ceea ce privește rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum și hexan), cantitatea de materii prime procesate în prima jumătate a anului s-a ridicat la circa 164.000 de tone, un nivel în scădere, pe fondul reducerii fluxurilor de materii prime și semifabricate livrate de Petromidia.

Unitatea din Ploiești a început, în luna aprilie, producția unui nou solvent cu valoare adăugată ridicată – hexanul cu o puritate minimă de 60% – un produs strategic dezvoltat prin optimizarea instalației N-Hexan, menit să asigure eficiență sporită în procesele de extracție din industria alimentară locală și să consolideze profilul de exportator al companiei pe piețele externe din Europa și Asia.

Pe segmentul de petrochimie, care cuprinde activitatea din societatea Rompetrol Rafinare și activitatea Rompetrol Petrochemicals SRL, în prima jumătate a anului, producția totală de polimeri a ajuns la 44.000 de tone, marcând o creștere de 12% față de perioada similară din 2025.

Instalațiile de Polipropilenă (PP) și de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) au procesat 62.000 de tone de materii prime, respectiv 41.000 de tone de propilenă și 21.000 de tone de etilenă.

‘În contextul perturbărilor majore ale transporturilor internaționale, producția de polimeri rezultată din singura divizie petrochimică din România a fost direcționată în proporție de 65% către piața internă, pentru a onora livrările către partenerii din industriile de profil, susținând astfel mai multe segmente de producție din țară’, se precizează în comunicat.

Segmentul de distribuție, care cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics și Rompetrol Gas, a obținut venituri brute de 2,1 miliarde de dolari, în creștere cu 27% față de perioada similară din 2025, în timp ce profitul operațional brut (EBITDA) s-a situat la peste 41 de milioane de dolari, în scădere cu 11% față de S1 2025.

Vânzările de carburanți prin canalul en-gros au crescut cu 7%, reflectând consolidarea relațiilor cu clienții de business și instituționali, precum și câștigarea unor contracte cu volume ridicate de consum, care au generat un flux constant de livrări pe parcursul semestrului, precizează sursa citată.

De asemenea, vânzările din sectorul de retail au crescut cu 3%, susținute de optimizarea rețelei de stații, de eforturile constante de atragere și fidelizare a clienților, precum și de asigurarea calității carburanților și a continuității aprovizionării.

În acest an, Rompetrol Downstream și-a propus extinderea rețelei cu 13 noi stații de distribuție, amplasate strategic pe drumuri de mare viteză și echipate cu pompe multiprodus, skid-uri GPL și puncte de încărcare rapidă de 150 kW. Planurile de extindere sunt susținute și de un proiect strategic care vizează implementarea, în 26 de puncte noi, a unor stații de încărcare ultra-rapidă destinate vehiculelor ușoare și grele. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Connecting Europe Facility (CEF).

Pe de altă parte, perspectivele pentru a doua jumătate a anului sunt rezervate, având în vedere că situația geopolitică din zona Mării Negre a afectat, în iulie, rutele maritime, programarea transporturilor de mărfuri și fluxurile logistice regionale. Evoluția este atent monitorizată pentru a asigura continuitatea eficientă a activităților de producție și ajustarea corectă a scenariilor operaționale, subliniază reprezentanții companiei petroliere.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).