Pîslaru spune că a primit de la partide pe e-mail varianta grilei pentru demnitari din proiectul legii salarizării

Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a declarat, vineri, că a primit prin e-mail de la Camera Deputaților, de la liderii grupurilor parlamentare politice, grila în care sunt încadrați demnitarii în proiectul legii salarizării din sistemul public.

‘Am primit un e-mail de la Camera Deputaților în care mi s-a comunicat că liderii de grupuri politice semnatare ale acordului au convenit asupra grilei de demnitari. Prin urmare, grila de demnitari este propunerea celor patru partide. (…) Mi-au transmis o grilă de demnitari care a fost analizată cu experții Băncii Mondiale. O anumită zonă a fost considerată de oportunitate pentru încadrarea de la unu la opt, altă zonă avea anumite inechități și n-am putut să le acceptăm tehnic’, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, grila pentru demnitari transmisă de partidele politice a fost acceptată de Guvernul Bolojan pentru că acesta ‘nu are, în prezent, capacitatea de a propune lucruri’, fiind interimar. ‘Guvernul Bolojan are secretariat tehnic în care pregătește pentru liderii grupurilor politice un proiect’, a subliniat ministrul Muncii.

În context, Pîslaru a precizat că varianta inițială a proiectului legii salarizării din sistemul public, sub semnătura fostului ministru al Muncii, Florin Manole, angaja cheltuieli bugetare mult mai mari.

‘Am plecat de la o muncă care era deja în minister, deși se zice în spațiul public că lucrurile stau diferit și că ar fi fost diferențe de versiuni. Versiunea pe care am primit-o la predare-primire era o versiune de 15,5 miliarde sub semnătura domnului ministru Manole, în timp ce acordul politic a fost să prezentăm în spațiul public o versiune de 8 miliarde. Prin urmare, orice fel de comparație, în care se compară un proiect de 15,5 miliarde cu un proiect de opt miliarde și se zice ce bun era proiectul de 15,5 față de ăla de opt, este nu numai calomnioasă și încercând să sugereze ceva, ci complet mincinoasă’, a arătat Dragoș Pîslaru.