Pariul Alphabet pe SpaceX a crescut de peste 100 de ori: participaţia a ajuns la 94 de miliarde de dolari

Investiţia făcută de Alphabet în SpaceX în urmă cu peste un deceniu s-a transformat într-una dintre cele mai profitabile poziţii ale companiei. Participaţia companiei-mamă a Google valora aproximativ 94,2 miliarde de dolari la sfârşitul lunii iunie, faţă de investiţia iniţială de 900 de milioane de dolari realizată în 2015, potrivit unei analize Reuters.

Alphabet a devenit astfel cel mai mare investitor instituţional raportat al SpaceX, după oferta publică iniţială de 86 de miliarde de dolari prin care compania lui Elon Musk s-a listat la bursă în iunie.

La 30 iunie, Alphabet deţinea 551,2 milioane de acţiuni SpaceX, evaluate la 170,86 dolari pe titlu. Valoarea participaţiei era astfel de peste 100 de ori mai mare decât investiţia iniţială.

Scăderea acţiunilor SpaceX a redus valoarea participaţiei

De la sfârşitul lunii iunie, acţiunile SpaceX au pierdut teren. La preţul de joi, participaţia Alphabet ar mai fi valorat aproximativ 77,9 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă totuşi de aproximativ 86,5 ori suma investită iniţial.

SpaceX s-a listat pe 12 iunie la un preţ de 135 de dolari pe acţiune. Joi, titlurile au închis la 141,29 dolari, cu 4,7% peste preţul de IPO, dar cu 17,3% sub nivelul de la 30 iunie.

Documentele depuse la autorităţile americane arată şi cine sunt ceilalţi mari investitori instituţionali ai companiei.

Fidelity Investments deţinea 302,6 milioane de acţiuni, iar Gigafund Management 171,8 milioane. Printre investitori se mai numără Baillie Gifford, BlackRock, fondul suveran al Arabiei Saudite, Brookfield şi Hancock Prospecting.

Fondul Public de Investiţii al Arabiei Saudite raportase 154,1 milioane de acţiuni SpaceX, evaluate la aproximativ 26,3 miliarde de dolari la sfârşitul lunii iunie.

Primele cinci mari instituţii raportate – Alphabet, Fidelity, Gigafund Management, Baillie Gifford şi BlackRock – concentrau aproape trei sferturi din acţiunile SpaceX declarate în aceste raportări.

Separat, SpaceX a comunicat autorităţilor de reglementare că Elon Musk deţine 48,4% din companie.

Datele privind participaţiile instituţionale reflectă însă situaţia de la 30 iunie şi nu includ eventualele achiziţii sau vânzări efectuate ulterior de investitori.