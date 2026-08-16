Pîslaru: România a depus oficial, vineri seara, cererea de plată nr. 5 din PNRR

România a depus oficial, vineri seara, cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Ieri seară, la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde euro. CP5 include 75 de ținte și jaloane (21 de reforme, 54 de investiții), cumulând în valoare netă 1,65 miliarde euro bani europeni nerambursabili (granturi) și 433 milioane euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR. Cu această depunere, ajungem la 78% absorbție pe partea de granturi. Când am preluat mandatul, anul trecut, eram la 47% – acumulat în 4 ani și jumătate’, a scris Pîslaru, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în ultimul an, la absorția fondurilor s-au adăugat 31 puncte procentuale și a fost păstrată integral alocarea de 13,57 miliarde euro pe granturi.

‘După transmiterea cererii de plată de către colegii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (cărora le mulțumesc din nou), am mers la Ministerul Muncii, unde am rămas până după miezul nopții cu echipa să lucrăm la proiectul salarizării unitare. Le mulțumesc, de asemenea, și colegilor de la Ministerul Muncii’, a precizat Pîslaru, care asigură interimatul și la Ministerul Muncii.

Planul de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.