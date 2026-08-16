Ministra Mediului va convoca de urgență conducerea Romsilva în urma raportului ANAP

Conducerea Romsilva va fi convocată de urgență la Ministerul Mediului, în urma raportului ANAP potrivit căruia regia a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025, menținându-se pe locul al doilea la nivel național, a anunțat sâmbătă ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

‘Romsilva se menține pe locul al doilea la nivel național în topul instituțiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin ‘extremă urgență’. Datele provin din analiza realizată și publicată ieri (vineri, n.r.) de ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice). O să convoc de urgență conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanții Romsilva pentru a îndrepta această realitate’, a scris Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a anunțat, vineri, că Romsilva a derulat anul trecut 371 de proceduri de negociere fără publicare prealabilă, cu o valoare totală atribuită de 28,25 milioane de lei, menținându-se pe locul al doilea la nivel național, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin ‘extremă urgență’.

Potrivit unui comunicat al ANAP, procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare este prevăzută de legislația achizițiilor publice și poate fi utilizată în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege, cu respectarea condițiilor și cerințelor aplicabile.

Președintele ANAP, Raluca Rogoz, subliniază că negocierea fără publicare prealabilă reprezintă o excepție de la procedurile competitive de atribuire, iar nivelul de utilizare identificat justifică o monitorizare atentă și constantă.

Raportul ANAP a fost transmis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a fost adus la cunoștința Curții de Conturi a României și Consiliului Concurenței, pentru analiză și, după caz, pentru dispunerea măsurilor care intră în sfera competențelor legale ale acestor instituții.