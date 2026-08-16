AAC solicită control și trasabilitate completă a cerealelor ucrainene în tranzit: solidari cu Ucraina, dar nu cu prețul bunăstării fermierilor români

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui, premierului și președinților celor două Camere ale Parlamentului, controlul riguros și trasabilitatea completă a cerealelor ucrainene aflate în tranzit, precum și măsuri concrete pentru protejarea intereselor economice ale României.

‘Având în vedere experiența nefastă din perioada 2022 – 2023, precum și informațiile apărute în spațiul public privind reactivarea culoarelor de solidaritate pentru produsele agricole provenite din Ucraina, organizațiile semnatare, în calitate de structuri reprezentative ale unor categorii direct afectate de aceste fluxuri comerciale și logistice, vă adresează prezenta solicitare. Aceasta vizează clarificarea măsurilor aplicate de statul român pentru controlul cerealelor ucrainene aflate în tranzit pe teritoriul României, precum și protejarea intereselor legitime ale fermierilor, transportatorilor și operatorilor economici români. Considerăm că o atenție distinctă trebuie acordată mărfurilor provenite din Ucraina care tranzitează Republica Moldova și intră ulterior pe teritoriul României. Pentru aceste fluxuri sunt necesare proceduri clare privind verificarea originii, a cantității și a destinației declarate, precum și mecanisme prin care traseul mărfurilor să poată fi urmărit până la ieșirea din țară’, se arată în document.

În opinia fermierilor români, tranzitul cerealelor ucrainene nu poate fi tratat doar ca o operațiune de transport.

‘Agricultorii români au experimentat deja și știu că prin creșterea acestor fluxuri va fi afectat accesul produselor românești la capacitățile logistice disponibile, inclusiv transport, depozitare și operare portuară. În lipsa unor controale reale, există și riscul ca mărfuri declarate în tranzit să rămână pe piața românească’, susțin aceștia.

AAC cere factorilor decidenți să se comunice o serie de informații referitoare la: procedurile aplicabile cerealelor ucrainene care intră pe teritoriul României, inclusiv a celor care ajung prin Republica Moldova; mecanismele concrete de schimb de informații utilizate între autoritățile române, autoritățile din Republica Moldova și autoritățile din Ucraina, astfel încât originea, cantitatea, traseul și destinația cerealelor ucrainene aflate în tranzit să poată fi verificate în timp real și corelate între instituțiile competente; modul de monitorizare a transportului de la punctul de intrare până la punctul de ieșire, dar și de verificare a faptului că întreaga cantitate declarată în tranzit părăsește efectiv teritoriul României; care sunt instituțiile competente să verifice originea, cantitatea, calitatea și destinația acestor mărfuri, precum și respectarea nivelurilor de reziduuri și pesticide permise în Uniunea Europeană.

Totodată, fermierii vor să știe care sunt instituțiile responsabile cu prevenirea contaminării mijloacelor de transport feroviar, rutier, maritim sau fluvial și intrarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport supraîncărcate, care pot deteriora infrastructura, și cum sunt delimitate responsabilitățile între aceste instituții; ce măsuri sunt aplicate pentru a preveni descărcarea, comercializarea sau schimbarea destinației cerealelor declarate în tranzit; ce controale de calitate și siguranță alimentară sunt efectuate asupra cerealelor ucrainene aflate în tranzit și în ce etapă a tranzitului au loc aceste verificări, dar și care sunt măsurile prevăzute pentru ca mărfurile românești să nu fie dezavantajate privind accesul la transport, depozitare și operare portuară.

În plus, agricultorii din România cer informații cu privire la existența unor reguli sau proceduri prin care se acordă prioritate mărfurilor ucrainene, care sunt acestea și în ce condiții se aplică, dacă sunt avute în vedere măsuri pentru compensarea pierderilor și a costurilor suplimentare suportate de fermierii și operatorii economici români ca urmare a creșterii acestor fluxuri și care sunt cantitățile de cereale ucrainene intrate și tranzitate prin România, inclusiv prin punctele de frontieră cu Republica Moldova, defalcate pe punct de intrare, punct de ieșire, rută de transport, mod de transport și perioadă de raportare.

AAC subliniază că infrastructura României trebuie privită în primul rând ca infrastructură critică pentru funcționarea economiei naționale, pentru accesul produselor românești la transport, depozitare și operare portuară, precum și pentru menținerea unui echilibru economic intern.

‘Această necesitate este cu atât mai importantă într-o perioadă în care traficul fluvial este afectat de nivelul scăzut al Dunării, rețeaua rutieră este suprasolicitată de fluxurile comerciale, turistice și sezoniere, costurile energiei și ale transportului au crescut semnificativ, iar traficul feroviar presupune costuri tot mai greu de suportat pentru operatorii români. În aceste condiții, tranzitul mărfurilor provenite din Ucraina trebuie organizat prin reguli clare, controale efective și mecanisme de trasabilitate verificabilă, astfel încât să nu afecteze accesul real al produselor românești la piață și la infrastructura logistică națională. În plus, având în vedere experiența practică anterioară din punctele de frontieră și faptul că Ucraina este o țară aflată în război, dar și vulnerabilă la serioase probleme administrative și de integritate semnalate inclusiv la nivel internațional, considerăm că statul român nu poate ignora riscurile de trafic ilicit, evaziune, denaturare a destinației declarate a mărfurilor și alte forme de pericol social asociate unor culoare comerciale insuficient controlate’, transmite Alianța.

În acest context, AAC ‘solicită imperativ’ instituirea unui cadru real de consultare cu organizațiile reprezentative ale fermierilor, cooperativelor, transportatorilor și operatorilor portuari, înainte de adoptarea unor noi măsuri privind culoarele de solidaritate și gestionarea fluxurilor de produse agricole provenite din Ucraina direct sau indirect prin Republica Moldova.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) este formată din Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Federația Națională PRO AGRO, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și Asociația Forța Fermierilor (AFF).