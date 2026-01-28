ACEA: Vânzările de automobile Dacia în Europa au crescut anul trecut cu 3,1%

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat un avans de 3,1% anul trecut, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a menținut la 4,5%, a anunțat marți Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Un număr de 597.088 autoturisme Dacia au fost înmatriculate anul trecut în Europa, comparativ cu 578.953 în 2024.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în 2025: creșteri la grupul Renault (5,9%) și grupul Volkswagen (5,1%) și scăderi la grupul Stellantis (3,9%). Pe segmentul vehiculelor electrice, vânzările Tesla au scăzut cu 26,9% anul trecut, în timp ce compania chineză BYD a raportat un avans de 268,6%.

Luna trecută, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 13,3%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 4,2%, de la 5,2% în decembrie 2024.

Un număr de 49.380 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în decembrie în Europa, comparativ cu 56.931 în perioada similară din 2024.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în decembrie: creșteri la grupul Volkswagen (10,2%) și grupul Stellantis (4,5%) și scăderi la grupul Renault (2,2%). Pe segmentul vehiculelor electrice, vânzările Tesla au scăzut cu 20,2% în decembrie, în timp ce compania chineză BYD a raportat un avans de 229,7%.

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) îi reprezintă pe cei 17 mari constructori auto din Europa și este cel mai important grup de lobby al industriei auto europene.