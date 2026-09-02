Inflația în zona euro a trecut de 3%, un nou argument pentru ca BCE să majoreze dobânzile

Rata anuală a inflației în zona euro a trecut pragul de 3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul creșterii prețurilor la energie, ceea ce conferă un nou argument pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană la următoarea ședință de politică monetară, transmite Reuters.

Potrivit unei estimări preliminare publicate marți de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împart euro a accelerat la 3,3% în august, de la 2,9% în iulie, influențată aproape în întregime de creșterea prețurilor energie, pe măsură ce prețurile la petrol și gazelor naturale au crescut, iar rafinăriile și-au majorat marjele.

Datele publicate joi de Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat o majorare de 14,3% în ritm anual, în luna august, după o creștere de 10,3% în luna iulie.

Estimarea publicată joi de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă și datele privind inflația în Uniunea Europeană, să fie dată publicității în data de 17 septembrie.

Cu toate acestea, inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și combustibili, a scăzut luna trecută până la 2,4%, de la 2,5% în luna iulie, pe măsură ce creșterea prețurilor serviciilor a încetinit până la 3,0%, de la 3,3%. Scăderea inflației de bază oferă o asigurare decidenților că majorarea prețurilor la energie nu declanșează încă efectele de runda a doua care ar putea forța BCE să ia măsuri mai agresive.

Tot marți, Eurostat a publicat o serie de date care arată că rata șomajului în zona euro a rămas stabilă în luna iulie, la 6,4% din populația activă. În Uniunea Europeană, rata șomajului a rămas stabilă la 6,1%. Comparativ cu situația din luna iunie 2026, numărul șomerilor a scăzut cu 41.000 în UE și a rămas neschimbat în zona euro.

Creșterea inflației și stabilizarea șomajului sugerează că factorii de decizie de la BCE ar putea opta pentru o majorare a dobânzii la depozite, până la 2,50%, la reuniunea din 10 septembrie, a doua majorare din acest an după cea din luna iunie. Acest lucru se datorează parțial faptului că piața muncii este relativ slabă, iar presiunile asupra prețurilor nu au declanșat nicio creștere vizibilă a salariilor, întărind punctul de vedere potrivit căruia ar putea fi suficientă doar o ușoară înăsprire a dobânzii de politică monetară.