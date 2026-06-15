Adrian Veştea: Ţara trebuie guvernată, trebuie să ieşim din această etapă

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat, luni, că ţara trebuie guvernată şi trebuie să ieşim din această etapă, el menţionând că PNL nu poate guverna cu un guvern minoritar, doar cu USR, pentru că vor fi tot timpul într-o situaţie în care guvernele vor cădea iar PSD, la rândul lui, nu poate guverna independent. Veştea a mai spus că va merge mai departe cu desemnarea din partea preşedintelui României, indiferent de ce decide astăzi partidul.

„Ţara trebuie guvernată, trebuie să ieşim din această etapă şi nu cred că există, astăzi, din punctul de vedere al algoritmului politic, adunând voturile, oricât am dorit noi să le facem şi să le multiplicăm, Partidul Naţional Liberal nu poate guverna cu un guvern minoritar, doar cu USR-ul, fiindcă vor fi tot timpul într-o situaţie în care guvernele vor cădea. PSD-ul, la rândul lui, nu poate guverna independent şi atunci suntem puşi în situaţia, că ne place, nu ne place, trebuie să facem aceste reforme şi trebuie să ducem ţara înainte”, a spus Adrian Veştea la Digi24.

Despre un vot negativ în şedinţa conducerii PNL, Veştea a răspuns: „Cred că ar trebui să o vadă ca o măsură de responsabilitate. Sunt un liberal vechi, sunt un liberal care am demonstrat în toate poziţiile publice pe care le-am avut, îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul Coaliţiei şi pe care l-am aprobat şi la nivelul Partidului Naţional Liberal şi la nivelul PSD, USR şi UDMR şi cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat şi să pierdem resurse din PNRR sau din alte opţiuni care le avem fie din fonduri europene, fie din alte programe?”.

Veştea a fost întrebat şi dacă că va merge mai departe cu desemnarea din partea preşedintelui României, indiferent de ce decide astăzi partidul.

„Sunt o persoană curajoasă, asumată, am cântărit foarte bine în momentul în care am luat această decizie. Nu am avut foarte mult timp la dispoziţie, poate asta a fost şi una dintre problemele şi familia mea a fost surprinsă de această decizie pe care am luat-o. Am venit la Bucureşti chiar, poate nepregătit să stau atâtea zile, dar este o decizie pe care mi-am asumat-o. Îi asigur pe colegii mei şi pe toţi românii că este datoria mea şi obligaţia mea de a merge până la capăt cu învestirea acestui guvern, fiindcă România nu are timp să facă nici alegeri anticipate, cum şi-ar dori unii, fiindcă ar fi o perioadă foarte lungă de timp şi, atunci, economia României, care nu este tocmai într-o situaţie bună, va avea de suferit, fiindcă foarte mulţi investitori vor retrage fluxurile de capital de pe piaţa românească şi vom intra într-o situaţie de criză”, a explicat Veştea.

Premierul desemnat a arătat că crede că este al 12-lea ceas.

„Noi, ca şi oameni responsabili, că suntem liberali, în primul rând suntem români, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate şi să ne asumăm această guvernare. Ştiu că nu este simplu, ştiu că nu este simplu. (..) Am capacitatea şi pregătirea necesară de a trece peste toate aceste obstacole”, a menţionat el.