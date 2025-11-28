AFIR: Sprijin nerambursabil de până la zece milioane de euro pentru investițiile din panificație

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru depunerea de noi cereri de finanțare, sprijinul nerambursabil acordat ajungând până la zece milioane de euro pentru investițiile din panificație și până la trei milioane de euro pentru celelalte tipuri de investiții, cu o intensitate a finanțării de maximum 65% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Conform AFIR, cererile de finanțare vizează intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa I a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, finanțată prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027).

‘Prin finanțarea unităților de procesare a produselor agricole, continuăm să susținem investițiile care aduc valoare adăugată produselor românești și consolidează industria alimentară. AFIR acordă prin intervenția DR-23 sprijin concret de până la zece milioane de euro procesatorilor care demarează sau își modernizează producția astfel încât să poată obține produse agricole competitive atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Invităm fermierii, societățile comerciale și formele asociative să depună proiecte orientate spre performanță și sustenabilitate în cadrul sesiunii pe care o vom derula în perioada 15 decembrie 2025 – 16 februarie 2026’, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, într-un comunicat.

Prin această intervenție, AFIR precizează că sprijină investițiile destinate dezvoltării industriei alimentare românești și creșterii valorii adăugate a produselor agricole, în special pentru activități din domenii precum panificația, patiseria, cofetăria, fabricarea produselor zaharoase, a ciocolatei, a produselor de morărit și a altor preparate alimentare, precum și producția de băuturi fermentate sau oțet comestibil.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii și mari, cooperativele, grupurile și organizațiile de producători, precum și persoanele fizice autorizate și întreprinderile familiale și individuale care activează în domeniul procesării produselor agricole.

Finanțarea vizează înființarea, extinderea și modernizarea unităților de procesare, achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, precum și dezvoltarea capacităților de comercializare – de la magazine proprii și rulote alimentare până la platforme online. Totodată, sunt sprijinite investițiile orientate spre digitalizare și eficiență energetică, în acord cu obiectivele de sustenabilitate ale Politicii Agricole Comune.

AFIR a menționat că vor fi sprijinite cu prioritate proiectele care pun accent pe valoare adăugată, calitate și inovație – produse tradiționale, montane, ecologice sau cu indicație geografică protejată – precum și proiectele propuse de cooperative și forme asociative.