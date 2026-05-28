Carmistin The Food Company accelerează investițiile în nutriția animală și vizează o capacitate de producție de 1 milion tone furaje până în 2030

Carmistin The Food Company continuă dezvoltarea segmentului de nutriție animală, printr-o nouă etapă de investiții în extinderea și modernizarea fabricilor de furaje, cu obiectivul de a atinge o capacitate anuală de producție de 1 milion tone până în 2030, de la 735.000 tone, cât produce în prezent.

Strategia vine în continuarea achiziției diviziei de nutriție animală din România a companiei Cargill și reflectă direcția de dezvoltare a Grupului Carmistin de a susține competitivitatea zootehniei locale, prin tehnologii moderne, eficiență operațională și produse de nutriție adaptate nevoilor fermierilor locali.

Unul dintre proiectele importante de investiții ale Carmistin pentru următorii ani este construirea celei mai mari fabrici de furaje din România, proiectată la o capacitate de producție de 85 to/h. Prin cele șase fabrici de nutrețuri combinate pe care le operează în prezent, dintre care una excluisv BIO, Grupul Carmistin urmărește modernizarea infrastructurii de producție și consolidarea standardelor de calitate, siguranță alimentară și trasabilitate.

„Planurile de investiții vor fi adaptate nevoilor fiecărei fabrici și vor include soluții tehnologice de top pentru instalarea de echipamente moderne, în scopul creșterii performanței și calității produselor, concomitent cu implementarea unor soluții cu impact redus asupra mediului. Nutriția influențează direct performanța și bunăstarea animalelor și, în final, calitatea produselor pe care le consumăm. Înțelegerea acestei etape din lanțul nostru integrat de producție alimente este foarte importantă pentru echipa Carmistin, fiindcă reflectă preocuparea noastră pentru responsabilitate și inovație în industria în care activăm.”, a declarat Cristina Popa, director general adjunct Carmistin The Food Company.

Portofoliul de nutriție animală al Carmistin include brandurile La Provincia și PRIMO, recent lansat pe piață. Acesta reunește peste 150 produse dedicate principalelor specii și etapelor de creștere, de la păsări de curte și suine, la bovine, ovine și iepuri. Produsele sunt distribuite la nivel național printr-o rețea extinsă de parteneri și puncte de vânzare.

Despre Carmistin The Food Company

În urma investițiilor din ultmii ani, Carmistin The Food Company, cu brandul La Provincia pe piața locală, a devenit, în 2025, noul lider național în sectorul avicol, dar și în producția de furaje – cu o capacitate anuală de peste 735.000 de tone, inclusiv BIO.

Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, precum și creșterea porcilor și bovinelor. Cu capital 100% românesc și peste două decenii de experiență, Carmistin a implementat un model de business complet integrat, care acoperă întreg lanțul de producție. Dezvoltarea segmentului de furaje face parte din strategia companiei de a-și consolida poziția în industria alimentară, atât în plan intern, cât și extern și de a deveni un furnizor de hrană pentru întreaga Europă.