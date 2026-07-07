AFM: Programul ‘Rabla’ 2026 destinat persoanelor fizice demarează pe 20 iulie

Programul ‘Rabla’ 2026 pentru persoanele fizice va demara pe data de 20 iulie, iar sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă transmis, marți, AGERPRES.

‘În acest an, am alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice, un buget mai mare decât cel de anul trecut. Vrem să venim în sprijinul românilor care doresc să își schimbe mașinile vechi și poluante cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante. Continuăm astfel procesul de înnoire a parcului auto național și susținem achiziția de vehicule electrice și hibride, dar și a autovehiculelor cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, pentru a oferi beneficiarilor posibilitatea de a alege soluția potrivită, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului și la un aer mai curat’, a declarat, în comunicat, președintele AFM, Florin Bănică.

Sesiunea de înscriere din acest an se va derula în perioada 20 iulie, ora 10:00 – 31 decembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Din totalul bugetat, de 300 de milioane de lei, 165 milioane de lei sunt pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, 120 de milioane lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen, iar 15 milioane de lei pentru achiziționarea motocicletelor sau a motocicletelor electrice.

AFM precizează că, în cadrul acestui program, nu este permisă finanțarea achiziției autovehiculelor alimentate cu motorină, pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul.

Înscrierea în program se realizează online, direct prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM.

În cadrul ediției din acesta an ‘Rabla’, persoanele fizice beneficiază de următoarele ecotichete: 18.500 lei – la achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei – la achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei – la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei – la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.