Rabla Auto 2026: AFM a aprobat 3.661 de ecotichete, în valoare de 48,1 milioane de lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, vineri, o nouă listă cu 3.661 de ecotichete, în valoare totală de 48,097 milioane de lei, în cadrul Programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice, potrivit unui comunicat de presă.

‘Programul Rabla Auto continuă să sprijine persoanele care doresc să își înlocuiască autovehiculele vechi cu unele mai puțin poluante. Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului auto național și, în același timp, un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului și încurajarea unei mobilități mai curate’, a declarat președintele AFM, Florin Bănică, în comunicat.

În termen de 60 de zile de la obținerea statutului ‘beneficiar aprobat pentru finanțare’, solicitantul persoană fizică are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicația informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motorizare GPL/GNC, precum și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid se află în continuare în derulare.

În prezent, bugetul disponibil este de 10,79 milioane de lei, iar înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul AFM, în secțiunea aferentă Programului Rabla Auto pentru persoane fizice.