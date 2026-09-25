Airbus anunță o problemă la avioanele A321neo, dar dă asigurări că nu există niciun risc pentru siguranță

Grupul aeronautic european Airbus a anunțat joi că a identificat o ”problemă de calitate” la structura fuzelajului unor modele A321neo, dar este ținută sub control, iar avioanele pot continua să opereze, neexistând niciun risc pentru siguranță, transmite Reuters.

Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat că acest defect afectează aproximativ 500 avioane, inclusiv aproximativ 250 care sunt deja în service și 250 în producție.

A321neo, cel mai mare și mai popular avion cu reacție cu un culoar al Airbus, este destinat să transporte 244 de pasageri și poate zbura pe distanțe de până la 4.000 mile marine (o milă marină este egală cu 1.852 de metri).

Este a doua problemă industrial- care afectează fuzelajul la cel mai bine vândut model din industrie în nouă luni,după ce Airbus a raportat în decembrie probleme la panourile de fuzelaj.

Airbus a precizat că a descoperit ceea ce a descris ca o ”deviere” în stratul de protecție aplicat componentelor scheletului, dispuse longitudinal în fuzelaj.

Anunțul vine într-un moment în care Airbus încearcă să majoreze producția de avioane cu un culoar la 75 de unități pe lună, de la aproximativ 60 în prezent.

Grupul aeronautic european a dat asigurări că problema de calitate nu implică niciun risc pentru siguranță, dar ar putea provoca întârzieri în livrarea aeronavelor, deși este disponibil remediul.

Totuși, autoritățile de reglementare europene ar putea totuși emite o directivă prin care să ceară oficial repararea defectelor într-o anumită perioadă. Delta, care operează avioane A321neo, a indicat că este ”în contact cu partenerii OEM (producători de echipamente originale) și va lua întotdeauna măsuri pentru a îndeplini sau depăși recomandările operatorului și directivele autorităților de reglementare”.