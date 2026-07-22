Boeing solicită autorităților americane să intervină în dosarul împrumutului record acordat de UE rivalului Airbus

Constructorul aeronautic american Boeing a solicitat Guvernului SUA să facă presiuni asupra Uniunii Europene pentru transparență în ceea ce privește un pachet de împrumuturi, în valoare de trei miliarde de euro, acordat rivalului european Airbus, ceea ce ar putea relansa tensiunile comerciale la câteva zile după ce cele două părți au prelungit un armistițiu tarifar privind subvențiile pentru avioane, transmite Reuters.

Într-o scrisoare adresată reprezentantului SUA pentru comerț, Jamieson Greer, consultată de Reuters, Boeing s-a declarat surprins de un anunț din 29 iunie al Băncii Europene de Investiții, brațul financiar al UE, care a venit la doar patru zile după ce UE a susținut prelungirea armistițiului tarifar cu SUA. În acest context, producătorul american de avioane i-a cerut lui Jamieson Greer să solicite o ‘transparență completă cu privire la termenii acestui împrumut’ din partea UE și să explice de ce este compatibil cu acordul de armistițiu din 2021, care prevedea un ‘proces deschis și transparent’.

În replică, Banca Europeană de Investiții susține că finanțează mii de companii în fiecare an și neagă că ar oferi Airbus vreun sprijin neobișnuit. ‘Acesta este un împrumut normal, cu dobândă, parte a activității generale de finanțare a BEI’, a declarat un purtător de cuvânt al instituției financiare.

Fondurile de la BEI sunt destinate să ajute Airbus să-și extindă și mai mult poziția de lider în domeniul tehnologiei în aviația civilă și militară. Grație finanțării de la BEI, Airbus va putea să facă investiții în tehnologii de vârf până în 2030.