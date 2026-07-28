Amazon solicită aprobarea pentru lansarea a peste 5.100 de sateliţi destinaţi unei reţele care va conecta direct telefoanele mobile

Amazon a solicitat autorităţilor federale americane aprobarea pentru lansarea a până la 5.105 sateliţi de internet care vor face parte dintr-o reţea capabilă să ofere conectivitate directă către telefoane mobile şi alte dispozitive, fără utilizarea turnurilor clasice de telecomunicaţii, relatează CNBC.

Compania şi-a prezentat pentru prima dată planurile privind dezvoltarea unei reţele direct-to-device (D2D) în aprilie, când a anunţat achiziţia operatorului de sateliţi Globalstar într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 11,6 miliarde de dolari.

Reţelele D2D permit conectarea directă a telefoanelor inteligente şi a altor dispozitive la sateliţi, eliminând necesitatea utilizării infrastructurii tradiţionale de telefonie mobilă.

În documentaţia depusă sâmbătă la Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC), Amazon a precizat că viitoarea reţea va combina infrastructura proprie cu sateliţii şi spectrul radio deţinute de Globalstar.

Compania intenţionează să ofere servicii utilizatorilor care nu beneficiază de acoperire sau au acces limitat la reţelele actuale de comunicaţii.

Amazon estimează că reţeaua va putea fi utilizată şi pentru operaţiuni de urgenţă, precum misiuni de căutare şi salvare, precum şi pentru extinderea conectivităţii în şantiere, flote de transport şi lanţuri logistice aflate în zone greu accesibile pentru reţelele terestre.

”Amazon aşteaptă cu interes să ofere avantajele conectivităţii D2D milioanelor de persoane care locuiesc, călătoresc sau lucrează în zone aflate în afara acoperirii reţelelor existente”, a transmis compania.

Lansarea serviciului este programată pentru 2028

Amazon a anunţat anterior că estimează finalizarea achiziţiei Globalstar în 2027, iar implementarea reţelei D2D ar urma să înceapă în 2028.

Compania dezvoltă din aprilie anul trecut şi reţeaua de internet prin satelit Project Kuiper, destinată să concureze cu Starlink, serviciul SpaceX, liderul pieţei internetului prin sateliţi aflaţi pe orbită joasă, care operează o constelaţie de peste 10.000 de sateliţi.

Amazon are în prezent peste 390 de sateliţi pe orbită şi a anunţat recent că acest număr este suficient pentru lansarea unei faze iniţiale a serviciului până la sfârşitul acestui an.

Luna trecută, compania a obţinut o derogare din partea FCC, care i-a permis să depăşească termenul-limită pentru lansarea a 1.600 dintre sateliţii din prima generaţie până la 30 iulie.

Amazon rămâne însă obligată să plaseze pe orbită întreaga constelaţie planificată de 3.232 de sateliţi până în iulie 2029.

Concurenţă directă cu Starlink

Noua reţea D2D a Amazon va concura direct cu serviciul Starlink Mobile, dezvoltat de SpaceX.

Pentru susţinerea acestui serviciu, SpaceX a obţinut licenţe pentru utilizarea spectrului radio de la EchoStar şi oferă deja servicii de conectare directă a telefoanelor mobile prin intermediul operatorului T-Mobile în Statele Unite.