A şasea aeronavă din flota AnimaWings a ajuns la Otopeni direct din fabrică

AnimaWings, companie aeriană 100% românească, anunţă, luni, recepţionarea unei noi aeronave Airbus A220-300, a patra de acest tip şi a şasea operaţională în flota companiei. Următoarele două aeronave sunt aşteptate să sosească de la fabrica Airbus din Canada în luna aprilie.

”Aeronava nouă, livrată direct din fabrica producătorului Airbus, va opera mai multe rute europene importante, inclusiv Bucureşti – Londra (Gatwick), Bucureşti – Geneva, Bucureşti – München, Bucureşti – Milano (Malpensa), precum şi zboruri spre Atena din Cluj şi Timişoara, contribuind la consolidarea conectivităţii aeriene a României cu destinaţii majore din Europa”, a transmis, luni, compania, într-un comunicat de presă.

Marius Pandel, CEO AnimaWings, a precizat că extinderea flotei reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare şi face parte din cel mai amplu proiect de investiţie în infrastructură aeronautică din ultimele decenii în România.

”Planul nostru rămâne unul ambiţios: până la finalul anului 2027, flota AnimaWings va ajunge la 18 aeronave moderne, ceea ce ne va permite să dezvoltăm noi rute şi să creştem frecvenţele pe destinaţiile deja populare”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.

AnimaWings operează o flotă cu o medie de vârstă a aeronavelor de aproximativ 5 ani.

Modelul Airbus A220-300 este recunoscut la nivel internaţional pentru eficienţa operaţională şi confortul oferit pasagerilor.

Configuraţia de 148 de locuri în clasa economy oferă mai mult spaţiu per pasager comparativ cu aeronave similare din aceeaşi categorie, contribuind la o experienţă de zbor mai confortabilă.

Noua aeronavă are locuri dispuse în formatul specific A220 de 3+2 pe rând, distribuite pe 30 de rânduri, şi include o zonă dedicată Premium Seats în partea din faţă a cabinei. Primele 12 rânduri oferă 60 de locuri premium, cu spaţiu suplimentar pentru picioare, scaune mai confortabile şi tetiere reglabile, concepute pentru a oferi o experienţă superioară de zbor pe rutele regionale şi europene extinse.

Noua aeronavă Airbus A220-300 a fost proiectată special pentru zboruri scurte şi medii, fiind optimizată pentru rute de până la 4-5 ore.

”Printre elementele distinctive ale aeronavei nou-nouţe se numără: scaune mai late şi spaţiu generos pentru picioare, zonă dedicată Premium Seats în primele 12 rânduri, cu spaţiu suplimentar şi tetieră reglabilă, ferestre panoramice, pentru mai multă lumină naturală în cabină, porturi USB individuale la fiecare scaun, cabină modernă cu iluminare LED ambientală şi compartimente de bagaje supradimensionate, dar şi nivel redus de zgomot. Aeronava este echipată cu trei toalete, una în partea din faţă şi două în spate, iar un detaliu inedit este că una dintre toalete este dotată cu hublou, un element rar întâlnit în cabinele aeronavelor”, arată compania în comunicat.

De asemenea, Airbus A220-300 este una dintre cele mai eficiente aeronave din categoria sa, cu un consum de combustibil redus cu până la 20-25% comparativ cu aeronavele din generaţia anterioară, performanţă care contribuie la reducerea emisiilor şi a amprentei de carbon, susţinând obiectivele de sustenabilitate ale companiei.