ANOFM: 81 programe de formare profesională vor începe în februarie, la nivel național

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va organiza, în luna februarie, 81 programe de formare profesională pentru 1.349 persoane care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: agent de securitate – 165 de persoane; lucrător comercial – 151 de persoane; operator introducere, validare și prelucrare date – 112 de persoane; ajutor bucătar – 109 de persoane; referent resurse umane – 101 de persoane; competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 98 de persoane; coafor – 67 de persoane; bucătar – 65 de persoane; inspector în domeniul securității și sănătății în muncă – 28 de persoane; instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 28 de persoane.

Potrivit unei informări a ANOFM, cele mai multe cursuri se vor organiza în județul Brașov (pentru 150 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 103 de persoane) și județul Cluj (pentru 84 de persoane).