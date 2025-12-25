Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Actualitate

AMOFM: 6.995 de locuri de muncă disponibile în București, în perioada 24 – 31 decembrie 2025

Un număr de 6.995 de locuri de muncă sunt disponibile la nivelul Municipiului București, în perioada 24 – 31 decembrie, potrivit datelor furnizate de către agenții economici, aflați în evidența Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM).

Astfel, din totalul posturilor vacante, 470 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 356 persoanelor cu studii medii, 3.360 pentru muncitorii calificați și 2.809 pentru muncitorii necalificați.

Reprezentanții AMOFM precizează că baza de date a locurilor de muncă vacante este dinamică, iar în vederea unei informări cât mai corecte și actualizate instituția va publica zilnic, pe propria pagină de Internet, joburile libere declarate de către angajatori.

Informațiile privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora se pot obține de la Agențiile Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

