ANSVSA a aplicat amenzi de 64.500 lei în urma controalelor la adăposturile de câini

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 64.500 de lei, și a dispus suspendarea sau interzicerea activității în trei cazuri, în urma verificărilor desfășurate în 176 de adăposturi publice și private de câini din România, informează instituția.

Conform unui comunicat remis AGERPRES, acțiunea face parte dintr-o campanie națională de control desfășurată pe baza unor principii care urmăresc asigurarea transparenței, obiectivității și imparțialității în verificarea respectării standardelor de bunăstare a animalelor.

Inspectorii ANSVSA au identificat nereguli precum nerespectarea spațiului minim necesar pentru fiecare animal, gestionarea necorespunzătoare a produselor farmaceutice de uz veterinar și nerespectarea legislației sanitar-veterinare privind gestionarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU).

De asemenea, au fost constatate animale decedate din cauza hipoxiei severe, probleme privind identificarea și înregistrarea animalelor în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS), precum și neconformități privind fișele de capturare.

În aceste cazuri, ANSVSA a dispus două ordonanțe de suspendare a activității și o ordonanță de interzicere a activității.

Potrivit sursei citate, inspectorii au verificat 176 de unități din totalul celor 185 de adăposturi autorizate la nivel național.

În ceea ce privește bunăstarea animalelor, inspectorii au constatat că anumite spații de cazare nu respectă cerințele legale minime, recipientele pentru hrană și apă nu sunt igienizate corespunzător, iar boxele de izolare sunt neconforme.

De asemenea, au fost identificate pardoseli degradate care împiedică desfășurarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD), precum și cuști cu pereți deteriorați.

Totodată, au fost raportate defecțiuni majore la sistemul de colectare a apelor uzate. Inspectorii au constatat, de asemenea, lipsa evidențelor specifice și neactualizarea registrelor obligatorii.

‘Pentru aceste abateri au fost aplicate în total 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 64.500 de lei. Seria acțiunilor de control și monitorizare va continua în perioada următoare, atât din perspectiva implementării corecte a programelor de gestionare a câinilor fără stăpân, cât și a implicării societății civile’, se precizează în comunicat.

În acest context, ANSVSA reamintește opinia Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia gestionarea problematicii câinilor fără stăpân nu revine exclusiv autorităților publice centrale sau locale, ci reprezintă o responsabilitate comună, care presupune implicarea efectivă a asociațiilor și organizațiilor de protecție a animalelor.

Potrivit comunicatului, după monitorizările realizate în perioada 2024-2025, ANSVSA a elaborat o strategie de control bazată pe verificări încrucișate, structurată în trei etape: evaluare încrucișată, audit prin sondaj și o nouă etapă de evaluare încrucișată programată pentru trimestrele III și IV din 2026.

În domeniul protecției animalelor de companie, acțiunile de control oficial au fost desfășurate permanent, instituția efectuând verificări semestriale și trimestriale în baza unui plan anual, fără a exclude controalele inopinate dispuse la nivel local.