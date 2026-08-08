Peste 200.000 de turiști pe litoral, unul dintre cele mai intense momente ale sezonului estival 2026

Litoralul românesc înregistrează în acest weekend unul dintre cele mai intense momente ale sezonului estival 2026, fiind așteptați peste 200.000 de turiști, susține Corina Martin, președintele Asociației Patronale RESTO Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

‘Litoralul românesc atinge în acest weekend 100% grad de ocupare, iar peste 200.000 de turiști se află în acest moment pe litoralul Mării Negre, potrivit datelor centralizate de operatorii din turism. Este unul dintre cele mai intense momente ale sezonului estival 2026. Hotelurile, apartamentele de vacanță și celelalte structuri de cazare sunt ocupate la capacitate maximă, în timp ce restaurantele, terasele, beach-barurile, cluburile și operatorii de agrement înregistrează un flux foarte ridicat de turiști’, a declarat Corina Martin, într-un comunicat transmis sâmbătă AGERPRES.

Potrivit acesteia, cifrele reprezintă un semnal important pentru întreaga industrie: ‘Litoralul românesc este plin! Avem 100% grad de ocupare și peste 200.000 de turiști aflați acum la mare. Este un vot de încredere pentru litoralul românesc și pentru industria ospitalității. Românii aleg, în aceste zile, să-și petreacă vacanța în România, iar acest lucru trebuie să ne bucure și, în același timp, să ne responsabilizeze.’

Peste 200.000 de turiști înseamnă un impact major pentru economia locală – dar nu salvează un an de reale provocări pentru Industrie. Afluxul de turiști se reflectă în întreaga economie a destinației: hoteluri, restaurante, cafenele, comerț, transport, servicii de agrement, entertainment și activități turistice, a transmis președintele organizației.

‘Când vorbim despre peste 200.000 de turiști pe litoral, nu vorbim doar despre plaje aglomerate și hoteluri ocupate. Vorbim despre mii de angajați, despre afaceri care funcționează la capacitate maximă, despre venituri generate în economie și despre taxe și impozite care se întorc către comunitate. Strategia adoptată de antreprenorii de pe litoral în acest sezon – marcat puternic de o scădere generală de 40-50% a consumului de servicii turistice în România – a cuprins adaptarea tarifelor, cu bonusuri ce au redus prețul cazării în timpul săptămânii, înghețarea și chiar reducerea tarifelor – pe anumite perioade, față de anul trecut, deși presiunea fiscală a fost tot mai mare’, a declarat Corina Martin.

Potrivit acesteia, mecanismul institutional si deciziile de suprataxare și împovărare au adus enormă presiune și cel mai risc de insolvențe în industrie, de la pandemie încoace, deși turismul trebuie considerat un motor economic real pentru Constanța și pentru România.

‘Faptul că vremea caniculară și situatia geopolitică tensionată au îndreptat mai mult turiștii români către litoralul românesc în această vară nu salvează situația extrem de dificilă în care se află industria ospitalității, în acest an. Nu avem un an de profit, ci un an de supraviețuire și de adaptare! De aceea, acesta este momentul să resetăm complet mecanismele de adoptare a deciziilor ce afectează atât de sever industria Horeca și să începem să construim următorul sezon – cu o strategie de dezvoltare pe termen lung’, a indicat Corina Martin.

Ea a concluzionat: ‘În plus, avem nevoie să stimulăm dezvoltarea infrastructurii și atragerea de investiții, trebuie să amplificăm promovarea și să trecem la construirea OMD România – care să preia construirea unei strategii naționale coerente pentru turismul României. Avem nevoie să prezentăm lumii România ca destinație inedită și atractivă de vacanță și să atragem cât mai mulți turiști străini! Până atunci, le mulțumim turiștilor care aleg România’.