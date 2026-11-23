Producătorii de bere din România solicită înghețarea accizei la nivelul actual în anii 2027 și 2028, întrucât s-a demonstrat istoric că orice creștere a acesteia are doar efecte negative asupra industriei.

‘Nu solicităm scăderea de acciză, ar fi fost o măsură mult prea curajoasă pentru statul român. (…) în condițiile actuale, în condițiile de acceptanță a publicului, măsura benefică statului român este de înghețare, pentru 2027 și 2028, pentru că am văzut istoric că orice creștere de acciză are efecte doar negative și atunci nu are sens să repetăm ceea ce știm unde ne va conduce’, a declarat, luni, directorul general al Asociației Berarii României, Constantin Bratu, într-o conferință de presă.

Acesta a reiterat necesitatea unei predictibilități fiscale și a susținut modificarea legislativă a Codului Fiscal cu menținerea nivelului actual al accizei la bere în anii 2027 și 2028. Măsura este cerută după efectele de contracție a pieței produse de abrogarea prevederilor din OUG 123/2024 privind calendarul predictibil al accizei la bere pentru 2025-2026.

În plus, solicitarea urmărește relansarea economică a sectorului, protejarea unui lanț de producție eminamente local, complet fiscalizat, care susține direct și indirect 57.800 de locuri de muncă în economie.

‘Așa cum știți, noi am avut un calendar de acciză în 2024. Trebuia să avem o creștere de acciză moderată de 4,3% în 2025 și 5% pentru 2026. Ca orice lucru frumos, în această țară minunată, a durat opt luni – nu nouă, nu șapte, a durat opt luni și, de la 1 august, de fapt, șapte luni operaționale, de la 1 august am avut o creștere de acciză de 10%. Practic, am înregistrat o creștere a crizei de 14,75% în 2025. Ce s-a întâmplat practic? Piața a reacționat la această creștere și am avut o scădere în 2025 de 4% dar, din păcate, pe primul semestru al acestui an, pe datele agregate, avem deja o scădere de 9%. Și vorbim de două momente istorice importante. Dacă în 2025 spuneam atunci că 14,4 milioane hl este pragul minim istoric, acum, la nivel de 2026, ne îndreptăm către un nou minim istoric, cu cea mai mare scădere, de 9%. Dacă ar fi să ne uităm ce a câștigat statul din această creștere de acciză (…) din păcate, statul nu a câștigat nimic, din contră, a pierdut 100 de milioane de lei în 2025, conform ultimelor calcule pe care le avem. Într-adevăr, a existat o ușoară creștere din acciză, doar de 7% aproximativ, nu de 14,76 cât, conform calculului, bugetul ar fi trebuit să fie, dar doar contribuția membrilor asociației, mă refer la producătorii de bere, a fost de minus 160 de milioane de lei. Dacă e să tragem linie, doar la acest prim nivel al impactului pe care sectorul berii îl are, statul a încasat mai puțin cu 100 de milioane de lei în 2025’, a explicat Bratu.

Un alt efect negativ asupra bugetului de stat, dar pe termen lung, al creșterii de acciză este majorarea importurilor de bere cu 45%.

‘Ne punem întrebarea de ce modificăm un nivel de acciză? Ne dorim încasări mai mari sau ne dorim, de fapt ce? Pentru că atunci când vorbim de efecte, cel mai dureros lucru pentru mine, pentru noi, berarii României, este creșterea importurilor cu 45%. Acesta este efectul pe termen lung pe care va fi foarte greu să îl corectăm. 100 de milioane au fost în 2025 pierduți la bugetul de stat. S-au dus. Dar creșterea aceea a importurilor cu 45%, de la 3% la 4,5% are efect, din păcate, negativ pe termen lung, pentru că, odată ce există mult mai multă bere care nu este produsă în România, efectul pentru bugetul de stat va fi permanent negativ. Acele beri nu vor dispărea de pe piața din din România’, a susținut el.

Bratu a arătat că la o bere importată în România statul câștigă la buget doar 55% din valoarea ei.

‘Adică, la 100 lei dați pe bere, doar 55 ajung să contribuie la PIB-ul României. Diferența până la 100, pe care noi o plătim atunci când cumpărăm o bere adusă, se duce și ajută PIB-ul țării unde este fabricată berea respectivă, nu ne ajută pe noi. De asta spunem noi că 45% este alarmant ca și creștere, ca și tendință, pentru că dacă și în 2026 se întâmplă lucrul ăsta și nu reușim să stopăm, un sector eminamente cu producție locală riscă să-și schimbe echilibrul’, a transmis acesta.

Contribuția totală la PIB a sectorului, incluzând întregul lanț valoric, este de 3 miliarde euro și reprezenta în 2025 aproximativ 0,79% din PIB-ul României. Totodată, această contribuție reprezintă 5% din impactul economic al întregului ecosistem agroalimentar, evaluat la peste 60 miliarde euro anual.

Reprezentantul producătorilor de bere a atenționat că proiecțiile arată o scădere a pieței românești de bere în 2026, ceea ce va duce la excedent de capacități de producție.

‘Sigur că am putut face o proiecție și pentru 2026. Uitându-ne la cum s-a întâmplat în 2025 și modelând aceste cifre, cert este că avem o scădere a pieței din punct de vedere al volumului, de 9% în primele șase luni. Încasările din acciză le-am estimat că vor crește doar cu 2,7% în ideea în care anul acesta am mai avut o creștere de 10%. (…) Dacă data trecută am avut un transfer din creșterea de acciză în încasări sub 50% anul acesta nu mai ai cum să ai, pentru că piața s-a contractat foarte mult și creșterea de acciză din 2025 a venit în august, când o parte din vânzările de bere erau deja realizate. Deci eu nu sunt optimist pentru cifrele de anul acesta’, a spus Constantin Bratu.

Directorul general al Asociației a atras atenția că mai sunt 45 de zile până la începutul anului 2027, iar nivelul accizelor încă nu este cunoscut.

‘Din păcate, cred că suntem la mai puțin de 45 de zile de începutul anului viitor, când noi nu avem – că vorbim de producători mici, că vorbim de producători mari – noi nu avem o claritate asupra nivelului de acciză pentru anul viitor. Deci, noi nu vrem să modificăm ceva. Noi nu avem o predictibilitate pentru anul viitor, nu există niciun nivel de acciză pentru 2027. Codul Fiscal scrie că orice modificare legislativă trebuie adusă cu șase luni înainte de începutul unui an fiscal. Și acolo, cineva foarte ingenios, a pus două virgule – una înainte și una după și a scris ‘de regulă’. Din păcate, de 30 de ani suntem într-o excepție a regulii. (…) Și aici era propunerea pe care o avem, legată de de stabilitate, în sensul de a menține acciza și de a avea o predictibilitate pe ceea ce urmează în anul viitor, pentru că nu doar sectorul berii nu are încă claritate și vizibilitate pe acciza de anul viitor, niciun alt sector nu are claritate, pentru că acel calendar de accize expiră la toate tipurile de produse accizabile și, ca atare, e nevoie de de a avea o vizibilitate clară a ceea ce ne așteaptă de la 1 ianuarie, pentru că, într-adevăr, mai e foarte puțin’, a subliniat acesta.

Potrivit acestuia, în țările Uniunii Europene, politicile de accizare sunt abordate diferențiat în funcție de sector. Germania, Bulgaria, Spania, Luxemburg și România reprezintă peste 40% din producția de bere la nivel european. Nivelul de acciză în aceste țări, cu excepția României, nu a fost schimbat în ultimii 10 ani. Datele comparative ne arată că acciza în România este cu 44,58% mai mare decât în Bulgaria, cu 41,46% mai mare decât în Germania, cu 40,34% mai mare decât în Luxemburg și cu 34,13% mai mare decât în Spania.

Pentru sectorul berii, modificarea fiscală aflată în discuție privind menținerea accizei la nivelul standard actual în 2027 și 2028 oferă predictibilitatea necesară pentru a stabiliza piața și a genera în continuare valoare adăugată în România. De asemenea, un nivel stabil al accizei ar oferi o măsură de relansare a producției locale de bere, cu impact direct asupra agriculturii românești, precum și asupra sectorului ospitalității din România, a mai transmis reprezentantul berarilor.