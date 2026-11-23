Discuțiile pe legea salarizării vor fi reluate la începutul anului viitor, existând o înțelegere cu sindicatele, a anunțat luni ministrul Muncii, Florin Manole.

‘Am avut astăzi, la grupul parlamentar de la Camera Deputaților al Partidului Social Democrat, o întâlnire cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale. Evident, având în vedere diversitatea domeniilor reprezentate, am avut, pe de o parte, discuții punctuale despre anumite domenii – educație, agricultură, sănătate, ordine publică -, dar și discuții referitoare la teme transversale, la teme de interes comun pentru toate confederațiile sindicale. Dintre acestea aș enumera tema legii salarizării, despre care avem o înțelegere comună a faptului că discuțiile vor fi reluate la începutul anului viitor, că ele vor fi făcute, citez, fără grabă, astfel încât forma finală să fie una consensuală și una care să asigure predictibilitate și încredere pentru lucrătorii din sistemul public, indiferent că vorbim de sănătate, educație, ordine publică, administrație și așa mai departe’, a declarat Manole la Parlament.

O altă temă a fost salariul minim pe economie, ‘temă referitor la care PSD s-a angajat să continue, din punct de vedere politic, discuțiile în momentul în care va cunoaște situația bugetului și angajamentele pe care le va putea lua pentru următorul an bugetar’, a precizat Manole.

Majorarea pensiilor conform legislației în vigoare a fost un alt subiect.

‘S-a discutat și despre nevoia indexării, majorării pensiilor conform legislației în vigoare. Aici, evident, n-a fost nicio diferență de opinie între noi și reprezentanții confederațiilor sindicale. Au mai fost discutate teme punctuale, cum ar fi revizuirea finanțării în sistemul de educație, și anumite subiecte punctuale, precum plata cu ora, norma didactică, teme care preocupă sistemul, care se simte în mod justificat nemulțumit după ceea ce s-a numit reformă anul trecut, dar nu a fost nicio reformă, au fost pur și simplu niște tăieri. Acestea au fost temele generale. Am convenit să comunicăm constant pe fiecare dintre ele și cu siguranță mai multe angajamente ne vom putea lua în momentul în care vom începe discuția despre bugetul pentru 2027. Pentru că (…) este nevoie să luăm măsuri care să sprijine și puterea de cumpărare a cetățenilor și economia, dar în același timp trebuie să avem și toată dedicarea pentru respectarea angajamentelor referitoare la ținta de deficit, angajamente pentru care toată lumea e decisă să meargă pe aceeași linie. Și tocmai de aceea există această prelungire a discuțiilor până când nu vom avea cifrele pentru bugetul pe anul viitor’, a explicat ministrul Muncii.

Referitor la reducerea taxării în muncă, el a arătat că există două aspecte care sunt aduse în atenție în mod recurent de către confederațiile sindicale sau patronale.

‘Primul aspect, întotdeauna dinspre sindicate, ține de trecerea contribuțiilor în mod treptat, într-o perioadă mai lungă de timp, înspre angajator pentru echilibrarea sarcinii fiscale. A doua temă este scăderea impozitării pe muncă. Propunerea aceasta ne-a venit de la IMM România, inclusiv la ultima discuție referitoare la salariul minim care a fost la Ministerul Muncii, vinerea trecută. Atunci am zis – și folosesc formularea aia – că așteptăm dinspre partenerii sociali, dinspre cei care au formulat propunerea, o propunere mai concretă decât principiul, adică niște cifre, pe care să le putem evalua cu Ministerul de Finanțe și să avem o opinie a Guvernului după aceea. Deci, discuția a fost de principiu. (…) Am toată deschiderea ca în cadrul CNT, cu sindicate și patronate la masă, să găsim orice soluție consensuală care, pe de o parte, să aducă o protejare a puterii de cumpărare a lucrătorilor, pe de altă parte, pe cât posibil, să nu aducă o sarcină în plus pentru mediul economic. (…) Discuția a fost principială’, a transmis ministrul Florin Manole.