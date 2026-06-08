APIA: 671.000 de cereri de plată depuse în Campania 2026

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a încheiat Campania 2026 de depunere a cererilor de plată, în cadrul căreia au fost înregistrate 671.334 de solicitări pentru o suprafață totală de 9,76 milioane de hectare.

Comparativ cu anul trecut, suprafața declarată a crescut cu peste 38.000 de hectare, în timp ce numărul cererilor a scăzut cu aproximativ 37.000. Potrivit APIA, această evoluție indică o continuare a procesului de consolidare a exploatațiilor agricole, prin comasarea terenurilor și creșterea dimensiunii fermelor.

Reprezentanții instituției susțin că tendința poate contribui la creșterea eficienței și competitivității agriculturii românești. În perioada următoare, APIA va continua etapele de verificare și procesare a cererilor depuse în cadrul campaniei din acest an.