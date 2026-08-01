UE a adoptat măsuri de sprijin pentru fermierii care se confruntă cu criza îngrășămintelor

Comisia Europeană a adoptat vineri măsuri pentru a-i ajuta pe fermierii care se confruntă cu o creștere bruscă a costurilor îngrășămintelor și pentru a sprijini securitatea alimentară a Europei, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

În ultimele luni, tensiunile geopolitice și întreruperile aprovizionării au determinat creșterea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Europă. Ajustările specifice ale politicii agricole comune (PAC) vor permite statelor membre să ofere fermierilor un sprijin mai rapid și mai flexibil pentru a avea acces la îngrășăminte.

Aceste măsuri includ trei elemente principale. În primul rând, o nouă schemă de lichidități în cadrul dezvoltării rurale pentru sprijin în situații de criză, care poate fi cofinanțată în proporție de până la 65% din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Aceasta poate include fonduri neutilizate care altfel ar putea fi pierdute, iar statele membre pot adăuga finanțare națională de până la 200%. Pentru a asigura o punere în aplicare rapidă și pentru a reduce la minimum sarcinile administrative, sprijinul poate fi plătit sub forma unui cuantum fix pe hectar și poate fi pus în aplicare prin intermediul planurilor strategice PAC.

În al doilea rând, statele membre vor avea posibilitatea de a oferi fermierilor plăți directe în avans înainte de 16 octombrie, cu o rată crescută a avansurilor, ajutându-i să îmbunătățească fluxul de numerar.

În cele din urmă, statele membre vor avea o mai mare flexibilitate în abordarea impactului prețurilor ridicate ale îngrășămintelor, prin ajustarea alocărilor lor pentru plățile directe pentru anul calendaristic 2027.

Aceste măsuri completează pachetul excepțional de sprijin financiar în valoare de 540 de milioane euro anunțat în Planul de acțiune privind îngrășămintele și adoptat la 27 iulie. Comisia va continua să pună în aplicare planul de reducere a expunerii fermierilor la crizele viitoare și, prin aceste acțiuni, să consolideze securitatea alimentară, autonomia strategică și competitivitatea UE, a indicat Executivul comunitar.