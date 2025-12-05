APIA primește cererile inițiale anuale pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, până pe 15 decembrie

Cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2026 pot fi transmise până la data de 15 decembrie 2025, inclusiv, a anunțat, vineri, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, respectivele cereri trebuie avizate în prealabil de către Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ).

Cererile se depun la Centrele Județene ale Agenției, respectiv la Centrul Municipiului București, în a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului.

APIA menționează că valoarea maximă ale ajutorului este stabilită în funcție de serviciile prestate.

Astfel, pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, cuatumul cel mai mare este de 60 lei/cap pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline și ecvine, de 35 lei/cap pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine, respectiv de 100 lei/cap pentru rasele de animale din speciile porcine.

Totodată, pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale, valoarea maximă a ajutorului este de 140 lei/cap în cazul testării performanțelor producției de lapte și 60 lei/cap în cazul controlului producției de carne la speciile taurine și bubaline, de 35 lei/cap în cazul testării performanțelor producției de lapte, de 35 lei/cap pentru producția de carne, de 30 lei/cap pentru producțiile de lână în cazul raselor cu lână fină și de 36 lei/cap pentru producția de pielicele la speciile ovine și caprine.