APIA: Autoturismele ecologice raportează înmatriculări în creștere cu 26%, în aprilie

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut, în România, cu 2,7% în luna aprilie a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminarii ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), publicate luni.

Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 62%, urmat de Clasa C – cu o cotă de 19,4% și Clasa B – cu 12,1%.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna aprilie a acestui an, față de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 15,3%, până la o pondere de 20%, iar motorizările pe motorină consemnează o diminuare de 43,3%, la 4,9%. De asemenea, autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid raportează o scădere de 0,1% și au ajuns la o pondere de 27,7% din totalul pieței de autoturisme.

Pe de altă parte, autoturismele ‘electrificate’, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna aprilie a anului 2026, o cotă de piață de 68%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cota deținută de motorizările pe benzină și motorină.

În această marjă, autoturismele full electrice dețin o cotă de 6,3% din piață, în timp ce autoturismele plug-in hibrid au marcat o cotă 9,8%, în creștere de la 5,3%, în aprilie 2025.

În anul 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y – cu 426 de unități și o creștere de 284%, de la un an la altul, BYD Dolphin Surf (324 de unități) și Dacia Spring (239).

Totodată, pe segmentul autoturismelor plug-in, primele locuri sunt ocupate, în ordine, de BYD Seal U – cu 321 de unități, Chery Tiggo 8 – cu 183 de unități si Volkswagen Tiguan (171).

Conform datelor citate, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în 2026, Toyota Corolla – cu 1.444 de unități și o creștere de 45% față de anul precedent, urmată de Dacia Bigster – cu 975 de unități și Toyota Yaris Cross (868).

În același timp, la categoria autoturismelor mild hybrid conduce Dacia Duster – cu 920 de unități și o scădere de 60%, apoi Skoda Octavia – cu 518 de unități și Suzuki Vitara Cami (473).

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în aprilie 2026, o creștere ușoară (+0,1%), comparativ cu aprilie 2025, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus, un salt de 12,5%. Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele patru luni ale anului 2026, un volum de 143 de unități, față de 281 de exemplare, în aceeași perioadă a anului trecut.

La vehiculele comerciale grele și autobuze se înregistrează o scădere 0,1%, segment în care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele un recul de 0,3%.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.