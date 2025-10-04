APIA primește până la 28 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului în sectorul creșterii animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) primește, până la 28 octombrie 2025, cererile de plată pentru acordarea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, aferente activității din luna septembrie și trimestrul al treilea al anului, informează, vineri, instituția.

Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA sau la cel al Municipiului București, conform opțiunii stabilite în cererea inițială.

Ajutorul de stat este acordat în conformitate cu OUG nr. 61/2023 și vizează finanțarea serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei și determinare a calității genetice a raselor de animale.

Intensitatea ajutorului de stat este de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrelor genealogice sau de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terți sau în numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului și a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Valoarea ajutorul de stat, acordat pe cap de animal/an, este de maximum 60 de lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline și ecvine; 35 de lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine; 100 de lei pentru porcine.