Apple lansează primul său iPhone pliabil, Duo, la 1.999 de dolari. Telefonul se deschide într-un ecran de 7,6 inci

Apple a prezentat miercuri Duo, primul său iPhone pliabil, cu un preţ de 1.999 de dolari, marcând cea mai importantă schimbare a produsului său emblematic din ultimii ani, transmite Reuters.

Telefonul are dimensiuni şi o formă asemănătoare unui paşaport, cu margini rotunjite, iar odată deschis oferă un ecran de 7,6 inci (19 cm), care poate fi utilizat atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Când este pliat, utilizatorul are la dispoziţie un ecran mai mic pe partea frontală.

Apple susţine că Duo este, în poziţie deschisă, cel mai subţire telefon produs vreodată de companie.

Lansarea este şi primul mare eveniment Apple condus de noul CEO John Ternus, care i-a succedat lui Tim Cook. Duo reprezintă cea mai amplă schimbare de design a iPhone de la eliminarea butonului fizic Home odată cu iPhone X, în 2017.

Apple poziţionează Duo ca dispozitiv pentru productivitate

Compania a prezentat Duo drept un dispozitiv destinat inclusiv utilizării profesionale. Ecranul mai mare permite afişarea simultană a mai multor ferestre şi oferă spaţiu suplimentar pentru aplicaţii precum Zoom şi Slack, într-o abordare apropiată de cea folosită pe unele modele iPad.

Telefonul este echipat cu noul procesor A20 şi cu modemul C2, dezvoltat de Apple, parte a strategiei companiei de a reduce dependenţa de cipurile Qualcomm.

Ternus a criticat telefoanele pliabile existente, afirmând că acestea pot fi incomode pentru activităţi obişnuite precum derularea conţinutului sau vizionarea videoclipurilor. Duo foloseşte o balama proiectată de Apple, două ecrane cu proporţii compatibile şi o nouă carcasă din titan.

Samsung şi Huawei comercializează telefoane pliabile încă din 2019, însă categoria a rămas o nişă. IDC estimează că Apple ar putea ajunge la 40% din piaţa telefoanelor pliabile până la sfârşitul anului viitor.

iPhone 18 Pro se scumpeşte, iar Siri primeşte un upgrade major

Apple a prezentat şi noile iPhone 18 Pro şi iPhone 18 Pro Max, cu preţuri de pornire de 1.199 şi, respectiv, 1.299 de dolari, cu 100 de dolari peste generaţia precedentă.

Noua versiune Siri va putea funcţiona cu 300.000 de aplicaţii încă de la lansare, iar Ternus a pus accentul pe procesarea locală a datelor, prezentând iPhone drept un centru personal pentru inteligenţa artificială axat pe protejarea vieţii private.

Apple a anunţat şi un sistem denumit Apple Reference Image, destinat verificării autenticităţii imaginilor realizate cu noile camere iPhone 18 Pro, precum şi suport pentru standardul SynthID, utilizat pentru identificarea imaginilor create sau modificate cu AI. Funcţia Apple Reference Image nu va fi disponibilă în UE şi China.

Compania a mai prezentat noi AirPods, cu preţuri de la 129 de dolari şi anulare a zgomotului, precum şi Apple Watch Series 12 şi Apple Watch Ultra 4, cu senzori îmbunătăţiţi pentru monitorizarea sănătăţii.

La încheierea prezentării acţiunile Apple erau în scădere cu 1,8%.