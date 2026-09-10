Noile iPhone 18 Pro şi Pro Max costă cu 100 de dolari mai mult

Alături de primul smartphone pliabil al companiei, Apple a prezentat şi cele două modele Pro ale seriei iPhone 18, care promit mai multe îmbunătăţiri faţă de generaţia anterioară.

Din punctul de vedere al designului, iPhone 18 Pro arată similar cu modelul de anul trecut, dar promite o performanţă superioară graţie noului chipset A20 Pro, realizat pe un proces constructiv de 2 nanometri.

A20 Pro are şapte nuclee pentru placa video, cu un câştig de performanţă de până la 40% faţă de versiunea anterioară.

Acelaşi cip are în componenţă două procesoare neuronale, cu 32 de nuclee, iar lăţimea de bandă a crescut cu 50%.

Autonomia modelului Pro va fi de 36 de ore de redare video. În cazul lui Pro Max, producătorul promite 36 de ore de redare video. Apple promite şi o încărcare mai rapidă, cu 0-50% în 15 minute.

Marea noutate pe partea foto este diafragma variabilă a camerei principale. Diafragma va fi ajustată automat, în funcţie de scena avută în vedere. Oficialii companiei susţin că aceasta permite captarea a cu până la 50% mai multă lumină.

Camera foto va oferi un set de Pro de funcţii, precum ajustarea manuală a diafragmei, a expunerii şi a vitezei de declanşare. Acestea merg inclusiv pentru captura video.

iPhone 18 Pro are un Dynamic Island mai mic, cu trei zone care afişează activităţi live.

Noile modele Pro vor fi disponibile pe argintiu, albastru, vişiniu şi negru şi vor costa cu 100 de dolari mai mult decât modelele de anul trecut – Pro de la 1.200 de dolari, Pro Max de la 1.300 de dolari.