Apple scumpeşte abonamentele Apple TV şi Apple One în SUA

Apple a majorat vineri preţurile pentru serviciul de streaming Apple TV şi pentru pachetul de abonamente Apple One în Statele Unite, continuând seria de scumpiri aplicate serviciilor sale digitale, potrivit CNBC.

Abonamentul Apple TV costă acum 14,99 dolari pe lună, faţă de 12,99 dolari anterior. Preţul abonamentului anual creşte de la 99 la 119 dolari.

Apple a scumpit şi Apple One, pachet care include Apple TV, spaţiu de stocare iCloud, Apple Music şi alte servicii. Abonamentul individual creşte de la 19,95 la 21,95 dolari pe lună.

Majorarea apropie Apple TV de preţurile practicate de serviciile rivale de streaming. La lansarea din 2019, când serviciul se numea Apple TV+, abonamentul costa doar 4,99 dolari lunar. Între timp, Apple şi-a extins oferta de conţinut, inclusiv prin producţii precum ”F1” şi serialul ”Ted Lasso”, revenit luna aceasta cu al patrulea sezon.

Noile tarife vin după ce Apple a majorat în iulie şi preţul Apple Music cu un dolar pe lună, invocând costurile de licenţiere.

Serviciile reprezintă o afacere tot mai importantă pentru companie. Apple a raportat în trimestrul al treilea venituri de 30,7 miliarde de dolari din servicii, în creştere cu 12%.