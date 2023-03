Aproape 30.000 de utilizatori de telefonie mobilă au fost vizați de software de supraveghere secretă

Cel mai recent raport realizat de Kaspersky, „The State of Stalkerware 2022”, evidențiază faptul că, anul trecut, aproape 30.000 de utilizatori de telefonie mobilă, la nivel global, au fost vizați de stalkerware – software de supraveghere secretă folosit de abuzatorii domestici pentru a-și urmări victimele.

„The State of Stalkerware” este un raport anual al Kaspersky care își propune să ofere o mai bună înțelegere a numărului de persoane, la nivel global, care sunt afectate de această formă de urmărire digitală. În 2022, datele Kaspersky arată că 29.312 de persoane unice din întreaga lume au fost afectate de stalkerware, un număr în ușoară scădere față de cei 32.694 de utilizatori afectați în 2021. După tendința în scădere în anii anteriori anului 2021, această stabilitate relativă evidențiază faptul că urmărirea digitală, la scară globală, rămâne un subiect îngrijorător și sugerează că problema nu dispare de la sine.

Potrivit Kaspersky Security Network în 2022, Rusia, Brazilia, India, Iran și Statele Unite ale Americii au fost primele cinci țări cele mai afectate de stalkerware. Aceste țări au fost urmate de Turcia, Germania, Arabia Saudită, Yemen și, în sfârșit, Mexic, în topul celor mai afectate zece națiuni. În general, Kaspersky a detectat cazuri de stalkerware în 176 de țări din întreaga lume, demonstrând că urmărirea digitală continuă să fie un fenomen global care afectează toate țările.

Țară Utilizatori afectați 1 Rusia 8,281 2 Brazilia 4,969 3 India 1,807 4 Iran 1,754 5 Statele Unite ale Americii 1,295 6 Turcia 755 7 Germania 736 8 Arabia Saudită 612 9 Yemen 527 10 Mexic 474

Top 10 țări cele mai afectate de stalkerware în 2022

Stalkerware este un software disponibil commercial, care poate fi instalat discret pe dispozitivele smartphone, permițând agresorilor să urmărească fiecare pas din viața privată a unei persoane, fără ca victima să știe acest lucru. Deoarece agresorul necesită acces fizic (și codurile de acces) ale unui dispozitiv, stalkerware-ul este adesea folosit în relațiile abuzive. Deși datele culese de Kaspersky sunt anonimizate, alte cercetări au arătat că, în principal, femeile sunt afectate de această formă de violență digitală. Un lucru important de reținut este că violența digitală este o altă dimensiune a violenței și trebuie înțeleasă ca o extensie a violenței offline, cu efecte reale și negative asupra victimelor.

„Este esențial să avem date disponibile despre evoluția stalkerware-ului, deoarece dovezile cantitative privind amploarea și natura formelor de constrângere și control activate de tehnologie rămân limitate. În timp ce raportul oferă doar informații despre utilizatorii de telefonie mobilă care folosesc soluțiile de securitate IT de la Kaspersky, putem anticipa că întreaga amploare a stalkerware-ului este mult mai mare. Acestea sunt, prin urmare, date îngrijorătoare, dar utile, care pot ajuta la furnizarea de stimulente pentru cercetare, industrie și practică, pentru a accelera dezvoltarea strategiilor de atenuare atât juridice, cât și tehnice. care cresc nu numai detectarea, ci și implementarea software-ului de supraveghere”, spune Dr. Leonie Maria Tanczer, Associate Professor at University College London (UCL) și Head of UCL’s Gender and Tech Research Group.

„Cyberstalking-ul are un impact concret asupra vieții reale a celor care trec prin astfel de situații. Există efecte psihologice, fizice și sociale pe termen mediu și lung pe care le vedem zilnic în centrele noastre anti-violență. Cyberstalking cuprinde diferite tipuri de comportamente, cum ar fi mesajele insistente, monitorizarea activității unei victime sau alte forme de urmărire online și, după cum afirmă același studio, «s-ar putea ca urmărirea cibernetică să fie pur și simplu un instrument suplimentar în setul de instrumente al agresorului»”, spune Elena Gajotto, Vice President and Project Manager la Una Casa per l’Uomo

„Prin urmare, este important să subliniem pericolul acestui fenomen. Societatea trebuie să acorde mai multă atenție impactului violenței digitale. În acest scop, lucrăm cu echipele noastre, colaborăm cu Kaspersky și cu toți partenerii Coalition Against Stalkerware pentru a sprijini victimele și pentru a pregăti mai bine profesioniștii din domeniul violenței domestice.”

Kaspersky lucrează activ pentru a îmbunătăți protecția utilizatorilor. Ca parte a acestui efort, Kaspersky și-a actualizat Alerta de confidențialitate (Privacy Alert) – o notificare privind descoperirea programelor stalkerware pe un dispozitiv. După această actualizare, notificarea nu numai că informează utilizatorul despre prezența stalkerware-ului pe dispozitiv, ci și avertizează utilizatorul că, dacă stalkerware-ul este eliminat, persoana care a instalat software-ul va fi alertată. De când a fost introdusă în 2019, Alerta de confidențialitate a Kaspersky a fost inclusă în toate soluțiile de securitate pentru consumatori ale companiei pentru a proteja împotriva acestui fenomen.

Kaspersky lucrează cu experți și organizații în domeniul violenței domestice, de la servicii de asistență pentru victime și programe pentru agresori, până la cercetare și agenții guvernamentale, pentru a împărtăși cunoștințele și a sprijini atât profesioniștii, cât și victimele. Kaspersky este unul dintre co-fondatorii Coalition Against Stalkerware, un grup internațional dedicat combaterii stalkerware-ului și violenței domestice. În perioada 2021-2023, Kaspersky a fost partener de consorțiu al proiectului UE DeStalk, cofinanțat de Programul Rights, Equality, and Citizenship al Uniunii Europene. În iunie 2022, Kaspersky a lansat un site web pentru a distribui mai multe informații despre TinyCheck, un instrument gratuit, sigur și ușor de utilizat destinat verificării dispozitivele pentru stalkerware și aplicații de monitorizare.