Argentina exportă cantități record de porumb pe fondul războiului din Ucraina și secetei din Europa

Exporturile de porumb ale Argentinei ar urma să atingă un nivel record de 10 milioane de tone în lunile august și septembrie, impulsionate de o recoltă bogată și de o cerere internațională puternică, cumpărătorii căutând alternative la aprovizionarea ucraineană perturbată de război și la culturile europene afectate de căldura extremă, transmite Reuters.

Potrivit datelor oficiale, Argentina, al treilea mare exportator mondial de porumb, este aproape de a finaliza recoltatul pentru sezonul 2025/2026, și se așteaptă la o recoltă de 71,7 milioane de tone de porumb, cu aproape 20% peste precedentul record, stabilit acum cinci ani.

‘Porumbul argentinian este foarte competitiv în acest moment ca preț și volum’, a declarat Gustavo Idigoras, șeful camerei de exportatori de cereale CIARA-CEC. Potrivit acestuia, în mod normal, volumele de export de porumb ale Argentinei în lunile august-septembrie sunt de aproximativ trei milioane de tone. Idigoras a dezvăluit că cererea din partea țărilor nord-africane, de obicei cumpărători de cereale ucrainene, a fost principalul factor determinant. ‘În ultimele luni, am avut întâlniri cu mai multe țări nord-africane, care doresc să aibă legături comerciale mai profunde cu exportatorii argentinieni’, a spus Idigoras, fără a dezvălui despre ce țări este vorba.

Datele furnizate de Institutul Național de Statistică din Argentina (INDEC) arată că livrările de porumb către Africa de Nord au crescut cu 45% în primele șapte luni ale anului 2026, ajungând la 6,5 milioane de tone, comparativ cu o creștere generală a exporturilor de 15% în aceeași perioadă. Marocul a avut cel mai important aport la această creștere, importurile sale de porumb argentinian crescând cu 133% față de anul precedent, până la 1,55 milioane de tone. Urmează Egiptul, cu o creștere de 48%, până la 2,4 milioane, în timp ce importurile algeriene au urcat cu 10%, până la 2,4 milioane de tone.

Modificarea fluxurilor comerciale vine în contextul în care Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii de export din regiunea Odesa, unde se află principalele porturi ucrainene la Marea Neagră. Atacurile rusești au blocat efectiv porturile maritime care odinioară gestionau 90% din exporturile de cereale ale Ucrainei, forțând Kievul să devieze mărfurile prin porturi de la Dunăre, cu o capacitate mai mică.

Însă seceta și valurile de căldură record din Europa au secat nivelul apei de-a lungul Dunării, limitând și mai mult exporturile ucrainene, care au scăzut cu 52% luna trecută.

‘Astăzi, singura modalitate prin care Ucraina își poate muta producția este pe uscat. Foarte probabil, aceasta va ajunge în Europa, în Franța, unde valul de căldură a afectat puternic producția de porumb’, a declarat Javier Preciado Patino, analist și fost secretar comercial în Argentina. El a spus că piețele externe ale Ucrainei pot fi preluate de alți exportatori.

În paralel, creșterea exporturilor de porumb ale Argentinei este și rezultatul unei schimbări de situație în Brazilia vecină, al doilea mare exportator mondial de porumb. Datele Departamentului Agriculturii din SUA arată că, în ultimii trei ani, exporturile de porumb ale Braziliei au scăzut cu aproape 20%, de la un record de 53 de milioane de tone. Această scădere a fost în avantajul Argentinei, a spus Idigoras.

O mare parte din porumbul pe care exportatorii brazilieni l-ar fi încărcat în porturi precum Santos sau Itaqui merge acum spre industria de etanol în plină expansiune a Braziliei, formată din peste 300 de unități de producție care funcționează cu trestie de zahăr sau porumb.

Dante Romano, manager de cercetare la traderul de cereale Max Agro, a declarat că cererea internă de porumb din Brazilia a fost ‘impresionantă’ și crește în fiecare an. Potrivit USDA, consumul de porumb din Brazilia a crescut cu 7,1% în 2025/2026, ajungând la 98 de milioane de tone. ‘Acest lucru este important pentru Argentina, deoarece Brazilia este un concurent puternic pe piața porumbului, iar mai puțin porumb pentru transport maritim înseamnă oportunități comerciale mai bune pentru exportatorii argentinieni’, a adăugat Romano.