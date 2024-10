Badea (BNR): Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor; băncile şi persoanele fizice trebuie să fie vigilente

Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor, dar întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente, a afirmat, joi, Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naţionale a României (BNR).

„Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor. Ele ajută băncile şi companiile noastre să detecteze şi să raporteze activităţile suspecte. În plus, cadrul european AML (Anti-Money Laundering, n.r.) se îmbunătăţeşte constant. Dar guvernele şi instituţiile nu pot face acest lucru singure. Întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente. Luptând împreună împotriva spălării banilor, ne protejăm comunităţile, afacerile şi integritatea economiei noastre locale şi europene. Antispălarea banilor în Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât respectarea regulilor. Este vorba despre protejarea valorilor noastre comune: corectitudine, dreptate şi securitate. Fiind conştienţi şi lucrând împreună, ne putem asigura că criminalitatea nu dă roade şi că Europa rămâne un loc sigur şi prosper pentru toată lumea”, a declarat Leonardo Badea.

El a participat joi la conferinţa cu tema „Anti-Money Laundering and Financial Education – Italy and Romania: Experiences and best practices in light of OECD Standards”, organizată de Banca Naţională a României şi Ambasada Italiei la Bucureşti.

În cadrul conferinţei, acesta a subliniat rolul jucat de educaţia financiară în lupta contra spălării banilor.