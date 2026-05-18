BlackRock analizează o investiţie de până la 10 miliarde de dolari în oferta publică iniţială a SpaceX

BlackRock discută posibilitatea unei investiţii cuprinse între 5 şi 10 miliarde de dolari în oferta publică iniţială a SpaceX programată pentru luna viitoare, a relatat publicaţia The Information, citând surse apropiate situaţiei, transmite Reuters.

SpaceX vizează atragerea a aproximativ 75 de miliarde de dolari la o evaluare estimată la circa 1.750 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea transforma listarea companiei în cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie.

Potrivit informaţiilor publicate, BlackRock ar urma să investească prin intermediul fondurilor sale administrate activ, care gestionează active de aproximativ 536 de miliarde de dolari.

Suma finală investită ar putea fi modificată în funcţie de preţul stabilit pentru IPO şi de evoluţia negocierilor înaintea listării, a precizat The Information.

BlackRock a refuzat să comenteze informaţiile, iar SpaceX nu a răspuns solicitărilor Reuters.

Reuters a relatat anterior în această săptămână că SpaceX intenţionează să se listeze la bursă încă din 12 iunie şi că a ales Nasdaq drept piaţă pentru debutul bursier.

Compania fondată de Elon Musk este unul dintre cei mai mari jucători din industria spaţială şi operează atât lansări de rachete, cât şi reţeaua de internet prin satelit Starlink.

În ultimele luni, interesul investitorilor pentru IPO-ul SpaceX a crescut puternic, pe fondul boom-ului tehnologic şi al optimismului legat de sectorul inteligenţei artificiale şi infrastructurii spaţiale.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informaţiile publicate de The Information.