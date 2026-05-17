BNR: Peste 28 de milioane de carduri erau active în România, la finele anului trecut

Numărul total de carduri active era, la finele anului trecut, de 28,63 milioane de unități, în creștere cu 10,07% comparativ cu iunie 2025, arată datele centralizate de Banca Națională a României (BNR) și consultate de AGERPRES.

Dintre acestea, 24,68 milioane aveau funcție de numerar, cu 5,06% mai multe în comparație cu iunie 2025.

Pe de altă parte, la 31 decembrie 2025, numărul de ATM-uri furnizate de PSP rezidenți (furnizori de servicii de plată) era de 11.136 (plus 1.108 comparativ cu iunie 2025), cel de POS de 729.408 (+161.396), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunseseră la 685.731 (+120.300).