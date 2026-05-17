Darău: A existat, de-a lungul timpului, foarte multă nepăsare la unele companii ale statului

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat, duminică, la Digi 24, că a existat, de-a lungul timpului, foarte multă nepăsare la unele companii la care statul român este acționar, referindu-se concret la Șantierul Damen Shipyards Mangalia, unde statul este acționar majoritar cu 51%.

‘A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului. Un exemplu foarte concret este Mangalia. La acest șantier unii și-au întors ochii ani de zile, fără să le pese că acesta moare. Foarte predictibil, aș spune. A fost un parteneriat acolo, a început să scârțâie, a apărut și un litigiu internațional, dar în anumite industrii, complicate, fără prea multă mobilitate a cererii îți dai seama când începe să scadă cererea și când nu mai e foarte multă perspectivă. Nu înțeleg cum a putut fi lăsat acel șantier să ajungă în insolvență’, a spus Darău.

Potrivit acestuia, în momentul în care a ajuns ministru nu mai avea ce să facă în cazul șantierului din Mangalia. ‘Vorbim de circa o mie de angajați care au rămas, de costuri foarte mari, și de pază, și de funcționare, și de plata angajaților, pe care trebuia să le acoperi cu comenzi’, a explicat ministrul.

El a menționat, în context, că la unele dintre cele 47 de companii din subordinea ministerului, sunt manageri numiți de câțiva ani, cu mandate ‘betonate pe patru ani, de cele mai multe ori contracte de mandat, cu indicatori (de performanță – n.r.) foarte lax, care nu înseamnă mare lucru’.

Darău a adăugat că, în același timp, foarte multe companii sunt într-o zonă de interimat la nivel de management.

‘Nu se finalizaseră concursuri și, practic, ministrul trebuie să ia niște decizii din pix pentru ca acele consilii de administrație să aibă oameni și să poată lua decizii. Ceea ce am făcut până la 31 martie, în primele trei luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat. Apoi urmează pașii ilegali. Practic, nu mai există controlul ministrului sau al ministerului, totul se duce în zona AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice – n.r.). Se alege o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții’, a subliniat ministrul.

Acesta a precizat că, până la finalizarea selecțiilor, ca ministru are dreptul să facă numiri ‘pur temporare’ la conducerile companiilor.