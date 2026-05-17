ANCOM alocă peste 13,4 milioane lei pentru închirierea de licențe software

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) alocă peste 13,4 milioane de lei, fără TVA, pentru închirierea de licențe software, contractul urmând să fie încheiat pe o perioadă de 36 de luni, potrivit unui anunț de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

‘Acordul-cadru are ca obiect închirierea de licențe software pentru asigurarea legalității utilizării produselor și serviciilor software Microsoft utilizate în ANCOM. (…) Toate licențele și subscripțiile vor avea inclusă componenta SA (Software Assurance) și vor fi însoțite de pachetul adecvat de servicii de suport tehnic’, se menționează în anunț.

Contractul va fi atribuit prin licitație deschisă și vizează încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 iunie 2026, ora 15:00.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații este instituția care reglementează domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și serviciilor poștale.