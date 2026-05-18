Tesla majorează pentru prima dată în ultimii doi ani preţurile Model Y în Statele Unite

Tesla a majorat sâmbătă preţurile automobilelor sale Model Y vândute în Statele Unite, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei, transmite Reuters.

Constructorul auto electric a crescut cu 1.000 de dolari preţurile versiunilor Model Y Premium cu tracţiune integrală şi Model Y Premium cu tracţiune spate, care costă acum 49.990 de dolari, respectiv 45.990 de dolari.

Tesla a majorat şi preţul versiunii Model Y Performance cu tracţiune integrală, cu 500 de dolari, până la 57.990 de dolari.

Reuters notează că aceasta este prima majorare de preţ pentru Model Y în Statele Unite din ultimii doi ani, după o perioadă în care compania a redus în repetate rânduri preţurile pentru a stimula cererea şi a face faţă concurenţei tot mai intense pe piaţa vehiculelor electrice.

Compania nu a oferit un motiv oficial pentru noile scumpiri.

În august anul trecut, Tesla a majorat cu 15.000 de dolari preţul celei mai scumpe versiuni a pickup-ului Cybertruck în SUA, în ciuda vânzărilor sub aşteptări şi a mai multor rechemări în service.