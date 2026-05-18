Emiratele Arabe Unite susţin că ieşirea din OPEC şi OPEC+ a fost o decizie strategică, nu una politică

Emiratele Arabe Unite au declarat că decizia de a se retrage din alianţele OPEC şi OPEC+ a fost una ”suverană şi strategică”, bazată pe o evaluare amplă a politicii de producţie şi a capacităţilor viitoare ale ţării, potrivit ministrului Energiei, Suhail Al Mazrouei, citat de Reuters.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe platforma X, oficialul a insistat că retragerea nu are motivaţii politice şi nu reflectă tensiuni cu ceilalţi membri ai alianţei petroliere.

”Nu este determinată de considerente politice şi nu reflectă vreo divizare între Emiratele Arabe Unite şi partenerii săi”, a transmis Al Mazrouei.

Emiratele Arabe Unite au anunţat la finalul lunii aprilie că vor părăsi oficial OPEC începând cu 1 mai, într-un moment în care piaţa petrolului traversează una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii, provocată de războiul dintre SUA, Israel şi Iran.

Retragerea unuia dintre cei mai mari producători din cadrul organizaţiei este considerată o lovitură importantă pentru influenţa OPEC asupra pieţei mondiale a petrolului şi accentuează divergenţele dintre Abu Dhabi şi Arabia Saudită, liderul de facto al cartelului petrolier.

Decizia vine într-un context în care preţurile petrolului au depăşit 100 de dolari pe baril, iar perturbările din Strâmtoarea Ormuz au redus semnificativ exporturile din Golf şi au forţat marile economii să caute surse alternative de aprovizionare.

Analiştii consideră că Emiratele încearcă să îşi maximizeze propriile capacităţi de producţie şi export, într-un moment în care cererea globală rămâne ridicată, iar restricţiile colective impuse de OPEC+ limitează posibilitatea unor state membre de a profita de preţurile mari ale energiei.