INS: Producția de țiței a României a scăzut cu 8,3%, în primul trimestru din 2026; importurile s-au redus cu 30,6%

România a produs, în primele trei luni din 2026, o cantitate de țiței de 579.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 52.300 tep mai mică (-8,3%) față de cea înregistrată în perioada similară din 2025, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Importurile de țiței au depășit, în primul trimestru al acestui an, 1,576 milioane tep, fiind cu 694.200 tep sub cele consemnate în ianuarie – martie 2025 (-30,6%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței ar urma să scadă, până în anul 2027, cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2026, CNSP estimează o cantitate de țiței de 2,68 milioane tep (-2,2%, comparativ cu anul anterior) și pentru 2027, de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Potrivit sursei citate, această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție.

Importul de țiței este preconizat în urcare cu 7,4% în 2026, la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8%, în 2027.