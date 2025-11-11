Banca Angliei propune noi reglementări pentru stablecoins

Banca Angliei (BoE) a propus ca emitenţilor de monede digitale stabile (stablecoins) să li se permită să investească până la 60% din activele pe care le susțin în obligațiuni guvernamentale, ca parte a noilor reglementări care sugerează o atenuare a abordării acestui sector, transmite Reuters.

În cele mai recente propuneri pentru reglementările care ar urma să intre în vigoare anul viitor, Banca Angliei a menținut planurile de a plafona cantitatea de monede digitale stabile pe care o pot deține persoanele individuale și companiile, o decizie care diferențiază instituția de reglementările din Uniunea Europeană și SUA.

Industria cripto a criticat vehement propunerea BoE din 2023 de a forța emitenții să dețină toate activele în conturi fără dobândă la banca centrală. Ei au susținut că, practic, o astfel de decizie ar exclude adoptarea stablecoins în Marea Britanie. Acum, BoE sugerează ca 40% din active ar trebui ținute la banca centrală.

‘Propunerile marchează un pas important în vederea implementării anul viitor a reglementărilor stablecoins în Marea Britanie’, a afirmat Sarah Breeden, adjunctul guvernatorului BoE, responsabil de stabilitatea financiară.

BoE, care intenționează să supervizeze doar monedele digitale stabile care au posibilitatea de a fi folosite la scară largă pentru plăți, a anunțat de asemenea un regim temporar pentru emitenţi, permițându-le inițial să investească 95% din activele pe care le susțin. Totuși, Banca Angliei a menținut controversata reglementare de plafonare a deținerilor de stablecoin, propunând limite de 20.000 lire sterline (26.842 dolari) pentru persoanele individuale și 10 milioane lire sterline pentru firme.

Companiile mai mari, cum ar fi supermarketurile sau platformele de tranzacționare, pot solicita excepții. Plafoanele vor fi ridicate după atenuarea temerilor privind stabilitatea financiară, a precizat BoE.

Și Autoritatea de supervizare a riscurilor financiare din Uniunea Europeană a cerut luna trecută măsuri urgente de protecție pentru monedele digitale stabile, care sunt doar parțial utilizate în blocul comunitar, după avertismente similare lansate de Banca Centrală Europeană.

Stablecoin, un tip de monedă ancorată mai ales de dolarul SUA, a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, și a obținut un impuls puternic în iulie, când președintele Donald Trump a semnat legea care creează regimul de reglementare (Genius Act), menit să consolideze statutul dolarului de monedă de rezervă globală.

UE are unul dintre cele mai stricte regimuri din lume în privința activelor cripto, dar autoritățile sunt îngrijorate că emitenții care provin din afara UE beneficiază de reglementări mai laxe și ar putea importa riscurile financiare.

‘Consiliul general a subliniat că schemele din țări terțe cu mai mulți emitenți, cu monede digitale stabile fungibile emise atât în UE cât și în afara blocului comunitar, aduc vulnerabilități care necesită un răspuns politic urgent’, a avertizat într-un comunicat Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), condus de președintele BCE, Christine Lagarde.

Reglementările UE prevăd că stablecoins trebuie acoperite integral de rezerve. Lagarde susține că în UE ar trebui să existe aceleași standarde pentru companiile care emit stablecoins în UE cât și în afara blocului comunitar.

În schemele cu mai mulți emitenți, o entitate din UE și una din afara blocului comunitar emit împreună stablecoins, iar reglementările stricte ale UE nu acoperă și emitentul în afara blocului comunitar, afectând condițiile de piață echitabile.