Revoluția tăcută a stablecoin-urilor. Ce se întâmplă, de fapt, cu capitalul din activele digitale?

Chiar dacă volatilitatea afectează industria activelor digitale, capitalul nu părăsește ecosistemul blockchain, ci se reorientează către stablecoin. Chiar dacă fluctuațiile recente au ridicat semne de întrebare cu privire la viabilitatea pe termen lung a pieței, mișcările curente sugerează o repoziționare strategică a investițiilor, nu o retragere. Aceste semnale indică mai degrabă o piață în curs de maturizare decât una aflată în declin, arată Ignacio Aguirre Franco, director de marketing al Bitget.

De la începutul anului, atenția pieței s-a concentrat pe corecțiile înregistrate de tokenurile populare, în timp ce un alt semnal a rămas aproape neobservat. Este vorba despre capitalizarea de piață a stablecoin-urilor, care a depășit 310 miliarde de dolari și a marcat cel mai ridicat nivel din istorie. Evoluția nu indică o simplă revenire de moment, ci confirmă continuarea unui trend ascendent, conturat deja în 2025.

Tranzacțiile cu stablecoin-uri au atins niveluri record

Repoziționarea capitalului este vizibilă și în activitatea de tranzacționare. Potrivit datelor Artemis Analytics, o platformă de analiză specializată în date on-chain și piețe de active digitale, valoarea totală a tranzacțiilor cu stablecoin-uri a ajuns la 33 de trilioane de dolari în 2025. Este vorba despre o creștere de 72% față de anul anterior, un nivel record care plasează stablecoin-urile în aceeași zonă cu cele mai mari sisteme tradiționale de plată, precum Visa și Mastercard.

„Aceste date confirmă faptul că rolul stablecoin-urilor depășește astăzi cu mult statutul de instrument auxiliar pentru piața activelor digitale. Ele devin unul dintre canalele-cheie pentru transferul de valoare în economia digitală. Este vorba despre un semn că piața trece de la o etapă speculativă la una de infrastructură”, declară Ignacio Aguirre Franco, director de marketing al Bitget.

Stablecoin-urile, care îmbină elemente din zona finanțelor descentralizate (DeFi) și ale finanțelor tradiționale (TradFi), conturează un sistem alternativ de transfer și decontare a valorii, construit în jurul dolarului digital. Pentru cei implicați în piață, acest tip de active digitale oferă o soluție prin care pot rămâne prezenți în ecosistemul blockchain, într-o perioadă marcată de dobânzi ridicate, dar și de incertitudine, reducând în același timp volatilitatea portofoliilor.

Legăturile dintre piețele tradiționale și cele digitale se observă tot mai clar și în activitatea celor mai mari companii care emit stablecoin-uri. Potrivit Financial Times, organizațiile devin jucători importanți în ceea ce privește instrumentele de trezorerie, dar și fluxurile internaționale de capital.

Standardizarea cadrului de reglementare sprijină adopția stablecoin-urilor

Deși au apărut relativ recent, stablecoin-urile își consolidează rolul în economia digitală la nivel mondial. Un pas important în această direcție a venit odată cu includerea lor în cadre juridice clare, după aplicarea regulamentului MiCA în Uniunea Europeană, în 2024, și adoptarea legii GENIUS Act în Statele Unite, în 2025.

Clarificarea reglementărilor a sporit încrederea atât în rândul participanților de retail, cât și al instituțiilor. Pentru instituții, stablecoin-urile devin din ce în ce mai utile pentru transferuri de capital și pentru administrarea riscului în portofolii. Totodată, inițiative precum proiectul „dolarului digital” din SUA și testarea monedelor digitale emise de băncile centrale (CBDC) în Europa și Asia arată că stablecoin-urile ar putea avea, în curând, un rol important în infrastructura globală de decontare.